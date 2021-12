Prazo para inscrever projetos para festas juninas encerra dia 7 de junho

Encerra no próximo dia 7 de junho, às 18 horas, o prazo para que os municípios interessados em receber apoio da Bahiatursa para os festejos juninos inscrevam seus projetos. O Edital de Seleção Pública para a Celebração de Convênios de Cooperação Técnica e Financeira para a Viabilização do São João da Bahia e demais Festas Juninas 2019 foi publicado na quinta-feira (30), no Diário Oficial do Estado. As inscrições podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 18h, no Protocolo Central da Bahiatursa, na 3ª Avenida, nº 390, Plataforma IV, térreo, Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador. O valor do apoio vai de R$ 20 mil a R$ 100 mil.

De acordo com as orientações dos organizadores do evento junino promovido pelo Governo do Estado, somente serão aceitas inscrições feitas de modo presencial e mediante apresentação de todos os documentos requisitados. As inscrições encaminhadas via Correios ou em meio eletrônico serão desconsideradas, sem que haja a necessidade de comunicação, pela Administração, de tal situação. O edital engloba eventos a serem realizados de 11 de junho a 7 de julho de 2019.

A Comissão de Avaliação, composta de servidores especialmente designados, selecionará até 145 projetos que poderão ser contemplados com o aporte de recursos financeiros. Serão adotados, para a seleção, critérios como justificativa turística, presença de manifestações culturais tradicionais das festas juninas e estrutura receptiva do município.

