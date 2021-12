Prazo de inscrições para vagas remanescentes do FIES encerra quarta (11)

No dia 4 deste mês, foram abertas as inscrições para as vagas não ocupadas nas etapas regulares do Fundo de Financiamento Estudantil ( FIES ), ou seja, para as vagas remanescentes. Nesta etapa, o prazo para participar do processo seletivo muda de acordo com a situação do estudante.

Os candidatos não matriculados na Instituição de Educação Superior a qual desejam uma vaga só têm até esta quarta-feira (11) para participar do processo. Já os matriculados contam com um prazo maior, que vai até 29 de novembro. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo site do programa .

Para realizar a inscrição é preciso atender às seguintes condições: ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio ( ENEM ), a partir da edição a partir da edição de 2010, com média igual ou superior a 450 pontos e nota na redação superior a zero e possuir renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos. Após a conclusão da inscrição, o candidato tem dois dias úteis para validar as informações na instituição de ensino.

FIES 2019

Em 2019, o Fundo de Financiamento Estudantil disponibilizou 100 mil vagas para cursos de graduação em todo o país. No primeiro semestre foram ofertadas 53.400, sendo que destas, no mesmo período, 43.606 tiveram contratos fechados e outras 10 mil passaram pelo processo de efetivação da vagas. Para o segundo semestre – incluindo as vagas remanescentes – tem-se 46,6 mil vagas. De acordo com o Ministério da Educação, o número representou um aumento de 20% em relação ao processo seletivo do segundo semestre de 2018, quando foram ofertadas 39 mil vagas.

