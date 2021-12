Policlínicas ultrapassam marca de 100 mil atendimentos em seis meses

As Policlínicas Regionais de Saúde localizadas em Teixeira de Freitas, Irecê, Jequié e Guanambi já ofertaram mais de 100 mil atendimentos, entre consultas com especialistas, exames diagnósticos e de imagem, além de pequenos procedimentos, desde que foram instaladas, há seis meses. O secretário da Saúde da Bahia, Fábio Vilas-Boas ressalta que a quinta unidade foi inaugurada, recentemente, em Feira de Santana e outras três unidades serão inauguradas ainda este mês.

A população tem disponível exames como endoscopia digestiva, ecocardiograma, tomografia computadorizada e ressonância magnética, entre outros a que tinha acesso limitado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Os serviços nas policlínicas, explica o secretário, são padronizados e a quantidade ofertada varia de acordo com o perfil da população assistida. “Com esse modelo, conseguimos ofertar serviços que não existiam no interior do Estado e evitar que as pessoas precisem se deslocar longas distâncias ou aguardar muito tempo para atendimento,” afirma.

As Policlínicas Regionais funcionam em um modelo de Consórcio, por meio do qual municípios de uma mesma região se unem para dividir os custos da assistência à Saúde e recebem o apoio do Governo do Estado, que constrói e equipa a unidade de atendimento, com um investimento de R$ 24 milhões cada unidade e arca com 40% dos custos mensais de funcionamento.

O secretário de Saúde afirma, ainda que, até o final de 2018, 18 policlínicas estarão em funcionamento ou em fase final de construção, em todo o Estado. “Além da construção das policlínicas, estamos realizando reformas de hospitais e reordenamento de serviços no interior baiano, com o objetivo de regionalizar cada vez mais a saúde, ou seja, levar estrutura de atendimento para o interior, evitando o deslocamento para os grandes centros”, pontua o gestor.

