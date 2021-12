Policlínicas Regionais de Saúde já realizaram maiss de 7 mil atendimentos

Inauguradas no primeiro semestre deste ano com a missão de regionalizar a Saúde, desafogando a procura por atendimentos nos hospitais e agilizando o tratamento, as Policlínicas Regionais de Saúde de Feira de Santana, Alagoinhas, Valença e Santo Antônio de Jesus já realizaram mais de sete mil atendimentos. Juntas, as unidades oferecem procedimentos de média complexidade a mais de 2,5 milhões de baianos do Recôncavo, Baixo-Sul e Centro-Norte do Estado, segundo informações da assessoria de Comunicação do Estado.

Com atendimentos de média complexidade, as Policlínicas oferecem 18 especialidades para os pacientes, a exemplo de angiologia, cardiologia e endocrinologia, e, ainda, uma série de exames, inclusive ressonância magnética, tomografia, mamografia e ultrassonografia com doppler. “A Policlínica diagnostica e, de posse deste laudo, o órgão municipal responsável encaminha esse paciente para hospitais de referência do Estado, que serão devidamente medicados ou submetidos a intervenções cirúrgicas”, explica Nelson Portela, coordenador dos Consórcios de Saúde das Policlínicas, responsável pela administração e manutenção das unidades de Saúde, juntamente com o Governo do Estado.

Trata-se de um equipamento regional que atende a habitantes do município em que está instalado, mas, também, aos moradores de cidades vizinhas. A Policlínica Regional de Saúde em Feira de Santana, por exemplo, atende a 28 municípios, enquanto que o equipamento de Alagoinhas tem abrangência de 18 cidades.

Atendimento - O coordenador Nelson Portela explica que os cidadãos atendidos nas Policlínicas Regionais de Saúde são encaminhados pelo município em que residem, que é responsável por agendar a consulta ou exame. A necessidade é identificada nos postos do Programa de Saúde da Família (PSF) ou em Unidades Básicas de Saúde (UBS). “De acordo com a prioridade do quadro clínico, o paciente tem o atendimento marcado pelo órgão municipal de saúde na Policlínica, por meio de um sistema. Por isso é tão importante que os municípios tenham uma boa cobertura de saúde”, enfatiza.

Ele acrescenta que, para garantir e facilitar o acesso da população, são disponibilizados micro-ônibus que levam e trazem, diariamente, os pacientes. “Um veículo tem capacidade para 28 pessoas e pode atender de um a três municípios. Segundo Portela, “há uma demanda reprimida em alguns municípios, pois antes não havia policlínica. Mas, conforme ocorreu em unidades que estão em funcionamento há mais tempo, a fila deve ser diluída dentro de 90 dias, já que os municípios possuem cotas de exames, como ressonância, mamografia e raio-x”.

Cobertura - Em toda a Bahia, existem oito policlínicas em funcionamento. Além das unidades inauguradas esse ano, os municípios da região de Teixeira de Freitas, Guanambi, Irecê e Jequié também contam com os equipamentos regionais de saúde. A cobertura de todas chega a, aproximadamente, 4,6 milhões de baianos. Já estão em obras as Policlínicas Regionais de Saúde em Jacobina, Salvador, Barreiras, Itabuna, Vitória da Conquista, Simões Filho, Senhor do Bonfim, Paulo Afonso e Juazeiro.

adblock ativo