PM baiana encerra 18 festas privadas e aglomerações durante Réveillon

A Polícia Militar do Estado da Bahia encerrou 18 festas privadas e aglomerações durante o Réveillon, na madrugada do dia 1º. Os flagrantes aconteceram em condomínios de alto padrão na Região Metropolitana de Salvador (RMS) e em cidades do interior baiano, além de Salvador.

Na região de Arraial D'Ajuda, por exemplo, equipes do 8º Batalhão de Polícia Militar acabaram com quatro festas que desobedeciam o decreto estadual. Três delas ocorriam em via pública e uma na área de um imóvel, com cerca de 100 pessoas.

Ainda segundo a PM, festas nos municípios de Barreiras, Ipirá e Irecê também foram encerradas. Na RMS, os policiais militares flagraram cerca de 100 pessoas sem máscara, em uma chácara localizada em Monte Gordo. Guarnições da 59ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Vila de Abrantes) dispersaram os participantes e encontraram ainda uma arma de brinquedo e porções de droga no local. Em Camaçari também houve flagrante da PM.

Em uma casa de Vilas do Atlântico, outra festa irregular culminou na prisão de quatro suspeitos de assaltos a bancos. Dois ainda tentaram fugir, indo para a casa vizinha e fazendo um menino de 11 anos de refém, mas depois se renderam sem ferir a criança. (Com informações da PM-BA).

adblock ativo