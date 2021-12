PM apreende 96 pássaros silvestres em Bom Jesus da Serra

Policiais militares da 79ª CIPM, em Bom Jesus da Serra, receberam uma informação neste domingo, 20, sobre um evento de exibição de aves, no qual alguns criadores não tinham a permissão do IBAMA para manter as aves em cativeiro

No local, foram apreendidas 96 gaiolas e 96 pássaros silvestres de várias espécies.

Os três responsáveis foram presos em flagrante por crime ambiental e apresentados à delegacia da região.

O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) resgatou as aves e o material apreendido que serão levados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS).

