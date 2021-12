Plano que vai orientar o governo do Estado entre 2020 e 2023 é lançado

O Plano Plurianual (PPA) 2020-2023, que vai orientar o governo da Bahia nos próximos quatro anos, foi lançado pelo governador Rui Costa nesta sexta-feira (5), no auditório da Secretaria da Segurança Pública (SSP), em Salvador. Promovido pela Secretaria de Planejamento (SEPLAN), o encontro marcou a abertura oficial das atividades para a construção do conteúdo programático do PPA e contou com a participação dos secretários da Educação, Jerônimo Rodrigues, da Segurança Pública, Maurício Barbosa, da Cultura, Arany Santana, e da Política para Mulheres, Julieta Palmeira, entre outros representantes de órgãos estaduais.

O governador Rui Costa ressaltou que o Plano Plurianual 2010-2023 será elaborado com metas, prioridades, participação da sociedade civil e parcerias. “É assim que eu quero que a gente construa esse PPA. Sem medos, sem receios, mas também sem ilusões. No mais, o último pedido é que consigamos mobilizar os entes municipais, as câmaras de vereadores, em uma grande rede com metas e objetivos comuns para comemorarmos juntos os resultados em 2023. Como estamos vivendo um momento de instabilidade institucional, jurídica e econômica, é preciso ter plena consciência dos desafios e não apenas listar os desejos, vontades e necessidades. Nós temos que ser ousados, enxergar um futuro promissor, uma realidade concreta, números previsíveis, com renda e desenvolvimento capilarizados”.

O Plano Plurianual participativo, na opinião do secretário estadual do Planejamento, Walter Pinheiro, é um instrumento que vai se somar ao programa de governo, que já conta com a participação popular. “No PPA, nós realizamos um processo com reuniões territoriais, com o envolvimento da sociedade, dos setores produtivos, culturais, a questão da educação, saúde, infraestrutura, e, principalmente, a integração da Bahia nos seus 27 Territórios de Identidade. É a participação popular orientando o Estado na sua estrutura de planejamento e execução e este se voltando para a sociedade, dentro de uma estrutura orçamentária e financeira para transformar as necessidades em realidade”.

O secretário Jerônimo Rodrigues também destacou a construção coletiva do PPA, enfatizando a área da Educação. “É muito gratificante ter um governador que vê o seu programa de governo de forma colaborativa e, agora, consolida com as ações de preparação do orçamento. Estamos em uma etapa de escuta e o governador tem ido a campo, visitando escolas, conversando com a comunidade escolar e, com certeza, teremos um bom PPA para dirigir os nossos orçamentos nos próximos quatro anos. Nós, da Educação, temos muita responsabilidade, porque dependemos das políticas públicas de outras áreas, como, por exemplo, da SEINFRA (Secretaria de Infraestrutura), que trabalha com estradas e precisamos disso para que os processos de aprendizagem, o transporte de professores, de estudantes e de insumos aconteçam”.

Prioridades

O governador destacou, durante o evento, que o setor produtivo, composto por três milhões de pessoas que vivem na zona rural, tem os piores indicadores da Educação, da Saúde. “Essas pessoas têm que estar entre o nosso público-alvo. Na área de Saúde, estamos seguindo com a implantação das policlínicas. Temos oito já implantadas e serão implantadas mais 11, atendendo aos consórcios. Temos que reforçar os polos regionais de desenvolvimento. Temos que melhorar a nossa infraestrutura. Não podemos enxergar 2035 pensando apenas em rodovias, então a FIOL (Ferrovia de Integração Oeste-Leste), junto com o Porto Sul, é fundamental para o Oeste, para o Sudoeste, para o Sul da Bahia”.

Outra prioridade, de acordo com Rui Costa, é o abastecimento de água. “Vamos dar continuidade a um dos maiores investimentos do Brasil, que são as obras de abastecimento de água e esgoto na Bahia. Mas, para isso, saímos de 70% dos financiamentos de recursos do governo federal e 30% do governo do Estado em água e esgoto, para, nos últimos quatro anos, passarmos a ter 70% de investimento do governo do Estado e 30% do governo federal nessas áreas. Para manter esses esforços, devido à importância da água na vida das pessoas, nós vamos desenvolver todas as ferramentas de parceria público-privado e de concessões para ampliar as obras e abastecimento de água e esgoto no Estado”.

Rui destacou que não conta com recursos do governo federal para os próximos quatro anos. “Mas conto com investimentos privados para obras, como a ampliação do metrô de Salvador, para o início das obras do VLT, para a construção da ponte Salvador-Itaparica, que vai transformar o estado social e economicamente”. Ele destacou que vai manter também os investimentos em segurança pública. “Temos que continuar reduzindo cada vez mais os números da violência na Bahia, não no ritmo que gostaríamos, mas no ritmo que conseguimos. Ontem, em reunião, discutimos um projeto baiano que virou referência no Brasil, de reconhecimento facial e de leitura de placas de carros. Vamos fazer uma grande licitação para 54 municípios além de Salvador, para implantar esse projeto, economizando tempo e recursos, e aumentando a eficiência da segurança pública”.

Na área da Educação, Rui Costa falou sobre uma mudança de paradigma. “Nós temos uma história na Bahia em que a pobreza foi alimentada pelos baixos índices na Educação, pelos altos índices de analfabetismo. Estamos fazendo um esforço gigantesco para mudar esta realidade. É preciso mobilizar, engajar as famílias e introduzir a educação como um grande valor. Temos a tarefa de mobilizar todos nesse processo de melhorar a qualidade da Educação no nosso Estado, incluindo especialmente as famílias e formando uma rede de colaboração com a união dos territórios, municípios, professores, alunos, gestores. Nós não desenvolveremos nosso Estado se não melhorarmos nossos indicadores educacionais. Vamos introduzir câmeras de reconhecimento facial nas escolas também. Caso os alunos faltem aula, os pais serão avisados”, revelou.

