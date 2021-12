Plano Plurianual Participativo 2020-2023 é entregue à AL

Construído a partir das contribuições dos 27 Territórios de Identidade da Bahia, o Plano Plurianual Participativo (PPA) 2020-2023 foi entregue pelo secretário do Planejamento do Estado, Walter Pinheiro, ao presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), Nelson Leal, nesta segunda-feira (9). O documento, que traz as diretrizes, os objetivos e as metas da administração para o próximo quadriênio, segue agora para a análise e discussão dos parlamentares antes da votação em plenário. O PPA 2020-2023 conta com contribuições do Programa Governo Participativo.

O secretário Walter Pinheiro ressaltou que o PPA 2020-2023 está baseado na realidade dos Territórios de Identidade e em sintonia com a capacidade orçamentária do governo. “É um PPA ajustado a esse novo tempo: ousado e, ao mesmo tempo, realista. Todo mundo vai querer saber qual a grande obra que consta no PPA, mas ressalto que é um plano focado no desenvolvimento das pessoas. É sobre como o Estado vai chegar na população com mais saúde, segurança, educação e oportunidades de geração de renda e trabalho. É um plano para promover o nosso desenvolvimento nos locais onde a população vive. Esta foi a determinação que o governador nos deu: colocar a Bahia na ponta do desenvolvimento para atender a sua gente”, detalhou.

A análise do documento, conforme o presidente da ALBA, Nelson Leal, será iniciada na Comissão de Finanças e Orçamento e, após amplo debate, será levado à votação no plenário da Casa. “Nós implementamos uma dinâmica muito interessante nas comissões e priorizamos o debate, porque entendemos ser a oportunidade que o parlamentar tem de aprofundar, no dia a dia, cada projeto de lei. Com isso, o projeto chega ao plenário com a participação de todos. A maioria dos projetos é votada por acordo. Isso reforça o nosso papel de ser uma Casa que respeita o contraditório e tem preocupação com o nosso Estado”, pontuou.

Além da entrega do material em formato impresso, o secretário Walter Pinheiro entregou o PPA aos deputados que participaram da reunião em um outro formato: cartão com código QR-Code, que permite acesso à versão digital do documento. O gestor sinalizou que a medida é adotada como forma de reduzir o consumo de papel, além de ajudar a minimizar o impacto ambiental com redução no número de impressões.

