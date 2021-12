Plano de Desenvolvimento Integrado arquiteta a Bahia para 2035

Em fase de conclusão, tendo como base a integração e a transversalidade de políticas públicas das mais diversas áreas de atuação do Estado, o Plano de Desenvolvimento Integrado (PDI) da Bahia projeta a Bahia para o ano de 2035. O documento está sendo elaborado a partir de plenárias territoriais, seminários temáticos e reuniões setoriais com entidades parceiras do Estado, a exemplo do Sistema S, e com especialistas de cada um dos cinco eixos temáticos que compõem o documento. A previsão da Secretaria do Planejamento do Estado (SEPLAN) é a de que o PDI Bahia 2035 seja lançado, oficialmente, no primeiro trimestre de 2019.

“O PDI nasce dessa necessidade de integrar todas as políticas públicas do Estado, exatamente porque a conjuntura nos impõe planejar essas políticas para buscar melhorar o nível de execução e, consequentemente, melhorar a vida das pessoas onde elas vivem. O que significa essa integração? Significa a construção coletiva de uma visão de futuro que expressa o Estado da Bahia desejado em 2035 e, a partir daí, todos os instrumentos de planejamento são trabalhados com o olhar para o PDI, que é um plano de desenvolvimento a longo prazo”, explicou o superintendente de Planejamento Estratégico do Estado da Bahia, Ranieri Muricy Barreto.

Ranieri destacou, ainda, que o PDI é um documento norteador e integrador de todas as políticas públicas planejadas para a Bahia. “Neste sentido, exatamente agora, todas as secretarias de Estado estão realizando seus Planejamentos Estratégicos Organizacionais baseados no Programa de Governo Participativo (PGP), que sagrou-se vencedor nas últimas eleições, com uma avaliação do Plano Plurianual atual, com uma avaliação das escutas que estão sendo realizadas em todos os Territórios de Identidade. E isso tudo vai permitir que estas secretarias façam seus planejamentos setoriais com reflexo no PPA 2020-2023”.

O Plano de Desenvolvimento Integrado, completou o superintendente, “será balizador para a construção dos próximos Planos Plurianuais do Estado e dos planejamentos estratégicos das secretarias de governo, lançando um olhar de futuro para o desenvolvimento econômico e social da Bahia”. Ainda de acordo com o gestor, o PDI reúne o que foi consenso em todas as atividades realizadas com os mais variados setores da sociedade e do governo, com prioridade para as áreas apontadas como prioritárias, a exemplo da Educação, Saúde, Segurança Pública, Economia, Infraestrutura, Modernização do Estado e Gestão. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) e o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Bahia (CODES) são parceiros na construção do PDI Bahia 2035.

