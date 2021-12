Planejamento pedagógico da SEC tem foco nos Territórios de Identidade

A Secretaria da Educação do Estado (SEC) promoveu, nesse final de semana, o IV Encontro de Dirigentes da Educação, no Instituto Anísio Teixeira (IAT). Com o objetivo de intensificar as ações com foco nos 27 Territórios de Identidade da Bahia, gestores do órgão central e dos Núcleos Territoriais de Educação (NTE) participam de uma formação voltada para uma agenda pedagógica que venha repercutir nas escolas e fortalecer as aprendizagens.

A atividade contou, no sábado e no domingo, com a participação do secretário da Educação do Estado, Jerônimo Rodrigues, além de técnicos e dirigentes da SEC. Jerônimo destacou a necessidade da construção de um sistema educacional de qualidade, a partir do regime de colaboração com os municípios e falou sobre este momento dedicado ao pedagógico. “Estamos saindo de encontros como este debruçados em mais de 80% nos conteúdos pedagógicos, sendo que, anteriormente, o debate era mais dedicado à gestão e infraestrutura. Montamos no que pudemos a parte das dificuldades estruturais e, agora, entramos na parte mais densa, discutindo questões como o Sistema de Avaliação, Educação Profissional, monitoramento de processos de formação dos professores e dos próprios dirigentes, enfatizando o aspecto da qualificação pedagógica”, detalhou.

O secretário falou, também, do papel dos dirigentes da Educação, tanto os que estão à frente do órgão central, como os gestores dos NTEs. “Este grupo que está aqui tem o papel de proteger um processo de educação que dê conta do tamanho que a Bahia precisa e, quando digo isso, significa compreender que temos uma responsabilidade com a rede estadual. Mas é preciso que seja uma pista de mão dupla, nos tornando, cada vez mais, parceiros de um sistema estadual de educação que inclui as redes municipais e particulares, bem como as universidades”.

Um dos temas abordados durante o evento foi “A Educação Profissional em debate: novo itinerário formativo”. A temática foi abordada pelo superintendente da Educação Profissional e Tecnológica da SEC, Ezequiel Westphal. “É fundamental dialogarmos com a rede para a construção coletiva dos itinerários, dentro de um trabalho conjunto com todas as superintendências da Secretaria, com os dirigentes dos NTEs, com os professores, com as escolas, com as comunidades, para buscarmos aquilo que representa a identidade dos territórios. De modo geral, os novos itinerários se caracterizam por uma inovação curricular, focada na aprendizagem e, ao mesmo tempo, voltada à formação docente e naquilo que é possível dentro da realidade dos professores, da infraestrutura da escola, dos desejos e das aptidões dos alunos. Hoje, aqui, saímos com uma discussão bem avançada, com uma clareza teórica e metodológica para a construção dos itinerários, juntos às escolas”.

Outras pautas – Ainda durante o IV Encontro de Dirigentes da Educação, temas como “Tecnologia e Educação: avanços para o próximo ano letivo e agenda de gestão junto às escolas”, “Agricultura Familiar” e Sistemas de Avaliação – SAEB e SABE” também foram discutidos.

