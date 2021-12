Pesquisas do SEBRAE traçam as principais características do turista

Com o objetivo de conhecer o perfil dos viajantes como primeiro passo para uma boa estratégia do setor turístico, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE - Bahia) vem realizando pesquisas que traçam as principais características do turista que buscam alguns dos principais atrativos do Estado. Um dos destaques é que 62% das pessoas que visitam destinos baianos, retornam ao local, conforme dados do órgão.

As informações têm como base as entrevistas presenciais aplicadas a 4.010 turistas, entre 2016 e 2018, em Ilhéus, Itacaré, Porto Seguro (sede e destinos) e Morro de São Paulo. Entre as conclusões da análise do SEBRAE está a de que o turista que visita os destinos baianos tem, em sua maioria, entre 31 e 55 anos (52%). A faixa etária é seguida pelo público mais jovem, de 18 a 30 anos (34%), e por uma pequena fatia de turistas com mais de 55 anos (13%). O gênero é bastante dividido (55% mulheres, 45% homens), e 76% dos viajantes têm, pelo menos, Ensino Superior.

Os turistas do Sudeste ocupam quase metade da fatia dos visitantes (48%), seguidos pelo turismo interno, com viajantes do próprio Estado (28%). O destino preferido de quem vem do Sudeste é Porto Seguro, na Costa do Descobrimento. Já entre os baianos, as cidades mais cotadas são Ilhéus e Itacaré. Morro de São Paulo também se destaca, sendo o preferido dos turistas internacionais e do Sul do Brasil.

As viagens em casal ou família respondem por 73% do total. Mas há uma diferença no perfil buscado: enquanto Itacaré e Morro de São Paulo são os preferidos dos casais, em Porto Seguro (sede, Caraíva, Arraial D’Ajuda e Trancoso) predominam as viagens familiares. A média de permanência é de cinco dias, mas a estimativa de gastos costuma variar – 24% esperam gastar até R$ 1 mil, enquanto 25% estimam custos de R$ 3 mil a R$ 5 mil. A diferença, neste caso, está no destino escolhido: Itacaré e Ilhéus receberam o público com menor estimativa de gastos, enquanto Arraial D’Ajuda, Porto Seguro e Trancoso concentraram os turistas que planejavam gastar mais.

Em relação à renda dos entrevistados, as pesquisas apontam quatro faixas: 17% têm renda entre R$ 1 mil e R$ 2 mil; 26% entre R$ 2,1 mil e R$ 5 mil; 26% entre R$ 5,1 mil e R$ 10 mil; e outros 17% entre R$ 10 mil e R$ 20 mil. Itacaré e Porto Seguro, mais especificamente os destinos Trancoso e Arraial D’Ajuda, têm atraído os turistas com maior faixa de renda.

A coordenadora de Turismo e Economia Criativa do SEBRAE, Ana Paula Almeida, ressalta que estas informações são fundamentais para que os destinos pesquisados se posicionem no mercado, entendendo qual é o público que está atraindo e se ele está de acordo com a sua estratégia atual. “O destino precisa, antes de definir as suas estratégias, analisar as percepções dos turistas. E isso muitas vezes não ocorre. São informações que devem ser consideradas para definição de ações prioritárias como melhorias na infraestrutura ou divulgação no mercado”, afirma, apontando uma boa notícia para os empreendedores do setor: “mesmo com o aumento da procura por propriedades em sites e aplicativos de aluguel por temporada, algo que vem ocorrendo em todo o mundo, as pousadas e hotéis ainda são os tipos de hospedagem preferidos: 76%

