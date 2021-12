Pesquisa revela campos de atuação no exterior em que os profissionais são mais felizes

Para quem pensa em ingressar no mercado de trabalho exterior, um estudo indicou setores em que os profissionais são mais felizes no ambiente de trabalho. A empresa de recrutamento Robert Half, junto com a Happiness Works, analisou mais de 23 mil profissionais de todas as faixas etárias, níveis de experiência e indústrias de oito países, como Austrália, Bélgica, Canadá, França, Alemanha, Holanda, Reino Unido e Estados Unidos.

Os campos de atuação que possuem profissionais mais felizes, conforme a pesquisa são: Marketing e Setor Criativo, Tecnologia, Administrativo , Jurídico, Contabilidade e Financeiro. O levantamento sinaliza que empresas que possuem 10 mil ou mais funcionários atingiram a pontuação de satisfação de 67 em uma escala de 0 a 100. Já as pequenas e médias empresas surpreenderam com o resultado de 70 na escala da felicidade.

A pesquisa também traz outras informações importantes quanto ao cargo. Aqueles que são executivos sênior lideram a lista dos mais satisfeitos. A faixa etária entre 18 e 34 anos compreende o auge e contentamento. O tempo de atuação na empresa é outro fator que também conta. Em geral, profissionais que estão há menos de um ano e aqueles que possuem de seis a dez anos são mais felizes.

O publicitário Gabriel Melo já pretende atuar profissionalmente fora do país para encontrar novas oportunidades e sentir-se bem e realizado no campo profissional e pessoal. “Percebo que a profissão que atuo, a Publicidade, está muito desvalorizada atualmente no Brasil. Ou você tem quem lhe indique ou não consegue uma vaga de emprego”.

Melo planeja primeiro fazer um intercâmbio junto com a noiva depois de finalizar a pós-graduação em Comunicação e Marketing em Mídias Digitais , na Estácio . “Estou vendo a possibilidade de ir para Nova Zelândia ou Austrália, a minha meta é participar de algum programa para aprender inglês e puder trabalhar 20hs por semana. Creio que esses países estão em momento melhor do que o Brasil para qualquer tipo de oportunidade”, aposta.

adblock ativo