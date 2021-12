Pesquisa com base em notas fiscais eletrônicas vai subsidiar políticas públicas

Uma metodologia inovadora de pesquisa para subsidiar políticas públicas do Governo do Estado, com base na emissão da nota fiscal eletrônica, está sendo desenvolvida pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), órgão vinculado à Secretaria do Planejamento do Estado (SEPLAN). A nova modalidade de estudo foi discutida na terça-feira (6) pelo secretário do Planejamento, Walter Pinheiro, por técnicos da SEI e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE).

A nova modalidade de pesquisa, de acordo com Walter Pinheiro, vai subsidiar o governo em ações de atração de novos empreendimentos; na estimativa de custo de cestas de consumos e monitoramento da inflação por município; no estudo do fluxo de mercadorias nas rodovias baianas; e no impacto econômico de novos empreendimentos, entre outras. “A pesquisa vai trabalhar a partir dessas informações do cotidiano e não no final do dado estatístico, fornecendo uma ferramenta para agirmos e pensarmos cada vez melhor na atuação no Estado”, explicou.

O secretário da SEPLAN detalhou como será o processo de realização da pesquisa. “Será muito mais do que trabalhar com indicadores, oportunizando aquilo que a gente chama de minerar os dados, a partir do que se consume, de onde se consome, do que se desloca, a partir de uma identificação de como esses fluxos acontecem desde a compra até a distribuição de determinado produto, para uma atuação do ponto de vista da programação das metas e das ações de Estado”. O gestor exemplificou a nova metodologia com a compra massiva de determinados medicamentos em uma região delimitada. “Isso pode indicar que há um foco de uma determinada doença naquela área, possibilitando um melhor planejamento para a atuação eficaz na área da Saúde e a divulgação de alertas para a vigilância epidemiológica”.

A nova modalidade de pesquisa vai utilizar dados não sigilosos já trabalhados pela Secretaria da Fazenda, de acordo com o diretor de Indicadores e Estatística da SEI, Gustavo Pessoti. “A pesquisa vai utilizar a nota fiscal eletrônica para o governo ter dimensão das transações que são realizadas, dos diferentes tipos de mercadorias, das diferentes localidades e, com isso, permitir um processo antecipado, oferecendo para o Estado um indicador antecedente. A maior parte das bases de pesquisas que trabalhamos na SEI possui dois anos de defasagem e a nota fiscal é imediata. O governo emite a Nota Fiscal e a gente passa a ter o acesso”, explicou.

