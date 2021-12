Pavimentação e drenagem de vias em 20 municípios são autorizadas pelo governo estadual

As ordens de serviço para a pavimentação e drenagem de vias de 20 municípios baianos, em diferentes regiões do território estadual, foram assinadas nesta quinta-feira (2), no Salão de Atos da Governadoria, no Centro Administrativo da Bahia (CAB). Autorizadas pelo governador Rui Costa, as obras serão executadas pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado (CONDER). As intervenções envolvem um investimento superior a R$5,5 milhões, oriundos de emendas parlamentares e de recursos próprios do Estado.

“Hoje, aqui, estiveram assinando, conosco, prefeitos de vários partidos políticos. Isto caracteriza um jeito novo de fazer política, de respeitar a população de cada cidade, de governar para todos, independentemente de qual partido político a prefeita ou prefeito pertence”, declarou o governador Rui Costa.

O presidente da CONDER, Sérgio Silva, destacou que o ato é somente oficial, já que algumas das obras contratadas já foram iniciadas. “São 21 contratos em 20 municípios e são serviços relevantes que melhoram a trafegabilidade e acessibilidade desses habitantes e também reduzem as chances de ocorrerem alagamentos", pontuou.

Os municípios beneficiados são Canarana, Feira da Mata, Ibitiara, Ipirá, Itagí, Nova Ibiá, Pau Brasil, Pé de Serra, Santa Cruz Cabrália, Santa Maria da Vitória, Teofilândia, Uibaí, Araçás, Dias D'Ávila, Manoel Vitorino, Una, Amargosa, Governador Mangabeira, Serra do Ramalho e Boa Vista do Tupim.

Além dos prefeitos, o evento contou com a presença de diversas autoridades, dentre elas os secretários do Desenvolvimento Urbano do Estado (SEDUR), Sérgio Britto; de Relações Institucionais (SERIN), Cibele Carvalho; de Políticas para as Mulheres (SPM), Julieta Palmeira; e do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE), Davidson Magalhães; além do senador Otto Alencar e do vice-governador e titular da Secretaria de Desenvolvimento do Estado (SDE), João Leão.

