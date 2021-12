Paulo Afonso e Feira de Santana são os dois municípios baianos com maior casos de Covid-19

De acordo com dados desse domingo (13) da Secretaria de Saúde do Estado (SESAB), os municípios baianos com mais pessoas contaminadas pelo Coronavírus são Salvador (1.749), Paulo Afonso (446), Feira de Santana (429), Vitória da Conquista (412), Guanambi (340), Barreiras (301), Itabuna (297), Lauro de Freitas (214), Santo Antônio de Jesus (214), Eunápolis (207) e Porto Seguro (207).

O último boletim epidemiológico da SESAB contabilizou 2.005 novas contaminações no domingo, contra 5.565 de sábado (12), registrando uma diminuição no número de novos casos de Covid-19. Também houve queda de mortes pela doença nesse domingo, que teve 88 óbitos contra 104 do dia anterior.

A Bahia acumula, desde o início da pandemia, 1.064.747 casos confirmados de Covid-19.

