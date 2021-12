Passageiro de ônibus é flagrado pela PRF na Bahia com 14 mil comprimidos de ecstasy

Na manhã desta terça-feira, 22, durante ações da Operação Cangalha, a Polícia Rodoviária Federal na Bahia flagrou um passageiro de ônibus com 14 mil comprimidos de ecstasy. A ocorrência foi registrada no KM 829 da BR 116, região do município baiano de Vitória da Conquista, quando as equipes de policiais abordaram um ônibus interestadual de passageiros que fazia linha de Belo Horizonte (MG) x Recife (PE).

Durante a vistoria no compartimento de bagagens, os policiais localizaram uma mala com 14 pacotes com mil comprimido de ecstasy cada, totalizando14 mil unidades da droga.

Os PRFs localizaram o proprietário da bagagem, pertencente a um homem. Questionado, ele informou que estava devendo a traficantes e receberia a quantia de R$ 2 mil, além de ter o perdão da sua dívida de mais de R$ 10 mil com o tráfico.

O passageiro informou ainda que estava vindo de Maringá (PR) e levaria a droga até Salvador (BA).

Em seguida, o passageiro foi preso e conduzido para a Polícia Judiciária de Vitória da Conquista (BA), juntamente com a droga apreendida.

