Participantes do ENEM verificam local de prova e avaliam logística para evitar surpresas

Os cartões de confirmação de inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio ( ENEM ) foram disponibilizados nesta segunda-feira (22) e os participantes já podem verificar o local de prova. Para visualizar o documento, é necessário acessar a página do participante, inserir o CPF e a senha ou baixar o aplicativo ENEM 2018 no celular. O primeiro dia de avaliação é 4 de novembro, data de início do horário de verão, e, para chegar com tranquilidade, os estudantes avaliam a logística necessária para evitar surpresas no dia da prova.

Na edição de 2018, a participante Jaqueline Rodrigues de Santana, de 21 anos, tentará a aprovação no curso de Arquitetura e Urbanismo . “O local foi um pouco perto, mas o acesso não era muito fácil. Por isso, é bom visitar o local de prova antecipadamente, ou, pelo menos, saber onde fica, para não se perder na hora e evitar possíveis problemas” comenta. Visando a aprovação, Jaqueline estuda em curso pré-ENEM com bolsa de estudo do Educa Mais Brasil, o maior programa educacional do país que oferta até 50% de desconto em curso preparatório.

Com a pontuação, o próximo passo é buscar a aprovação em universidades públicas, por meio do Sistema de Seleção Unificada ( SiSU ) e seguir os passos de estudantes como Luan Santos Figueiredo, de 22 anos, já matriculado em Secretariado Executivo . Participante do ENEM 2017, o estudante não conhecia o local de prova, mas recorreu às tecnologias para garantir que chegaria à escola correta. “Foi tranquilo chegar porque pesquisei no Google Maps e perguntei a conhecidos meus se sabiam a localização”, comenta.

Para quem vai realizar as avaliações deste ano, o conselho é bem parecido. “Pesquise o horário dos ônibus que passam pelos locais e, se possível, baixe aplicativos de mobilidade para saber a hora exata e evitar esperar no ponto de ônibus. Olhe o caminho nos mapas e tente sair bem antes da prova. Muitas pessoas estão saindo de casa ao mesmo tempo e isso pode gerar congestionamento”, aconselha o estudante.

No cartão de confirmação de inscrição no ENEM 2018 constam todas as informações necessárias para o participante chegar com tranquilidade: data e hora da realização do exame, opção de língua estrangeira e, entre outros dados, o endereço do local de prova. Por isto, a recomendação é que o documento seja consultado o mais rápido possível e que o participante visite o local de prova, ao menos, uma vez antes do dia.

Fechamento dos portões por Estado (HORÁRIO LOCAL)

Devido ao horário de verão e à existência de fusos horários diferentes no Brasil, a hora de fechamento dos portões varia a depender do estado. Confira abaixo:

10h

Acre e Amazonas (13 municípios da região sudoeste: Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Boca do Acre, Eirunepé, Envira, Guajará, Ipixuna, Itamarati, Jutaí, Lábrea, Pauini, São Paulo de Olivença e Tabatinga)

11h

Amazonas (com exceção de 13 municípios), Rondônia e Roraima.

12h

Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe e Tocantins.

13h

Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

