Paredões de som são localizados em duas cidades do interior

Após denúncia de perturbação do sossego público, equipes da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Semiárido e da 27ª CIPM encerraram dois eventos irregulares, nas cidades de Xique-Xique e Conceição do Almeida, na noite de domingo, 27 e do Natal. Equipamentos de som, do tipo paredão, foram apreendidos.

Em Xique-Xique foram encontrados três graves, oito alto-falantes, oito cornetas, seis tuitas, quatro módulos de potência, duas fontes e uma mesa de som. “No momento da abordagem, o proprietário do som acabou resistindo, alegando ser advogado. Constatamos que ele é estudante de Direito e efetuamos a condução para a Delegacia”, relatou o comandante em exercício da Cipe Semiárido, capitão Fabrício Souza Gomes.

Já no município de Conceição do Almeida, Recôncavo Baiano, dois veículos com som do tipo paredão também foram apreendidos em uma festa que acontecia na cidade, no último dia, 25. “A lei de perturbação do sossego e as medidas de combate ao coronavírus serão aplicadas a todos. Estamos sempre alerta contra aglomerações e realizando nosso papel de polícia”, informou o subcomandante da 27ª CIPM, major Denis Barbosa.

adblock ativo