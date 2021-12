Parcerias em energias renováveis se consolidam entre Bahia e Espanha

Com o objetivo de oportunizar a realização de projetos nas áreas de energias renováveis, o Governo da Bahia e o Senai Cimatec deverão assinar, ainda neste mês, um memorando de entendimento com o Centro de Energias Renováveis de Navarra (CENER). O acordo foi encaminhado durante reunião que a missão governamental da Bahia realizou nesta quinta-feira (4), em Navarra, na Espanha.

A parceria com o CENER, destacou o secretário estadual do Planejamento, Walter Pinheiro, visa “a realização de projetos conjuntos de desenvolvimento tecnológico nas áreas de energias eólica, solar e de biomassa, com vistas à consolidação e acreditação de laboratórios para avaliação e certificação de equipamentos eólicos e solar fotovoltaicos, bem como de projetos de geração de energia a partir de resíduos sólidos e cana de açúcar”. Ainda segundo o gestor, representantes do CENER virão à Bahia em setembro para a conclusão do plano de trabalho do primeiro projeto a ser desenvolvido de forma conjunta com o Senai Cimatec e o Governo da Bahia.

Em Navarra, o secretário Walter Pinheiro e o superintendente de Atração de Investimentos e Fomento ao Desenvolvimento Econômico da Bahia, Paulo Guimarães, estiveram reunidos, também, com executivos da Nabrawind, empresa desenvolvedora de tecnologia em energia eólica, que pretende se implantar na Bahia.

Conforme Paulo Guimarães, ficou definido, na reunião, o interesse em implantar uma unidade da empresa na Bahia. “Isto a partir de parcerias com as empresas do setor eólico que já atuam no Estado, bem como do desenvolvimento conjunto de equipamentos melhor adaptados aos ventos da Bahia, valendo-se ainda dos projetos de tecnologia a serem desenvolvidos em parceria com o CENER”.

adblock ativo