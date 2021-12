Parcerias do governo estadual com municípios são apresentadas em fórum de Educação

Na abertura do 17º Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, na noite de terça-feira (13), em Costa do Sauípe, o governador Rui Costa, acompanhado do secretário da Educação do Estado, Jerônimo Rodrigues, propôs como parcerias com os municípios baianos a formação continuada para coordenadores pedagógicos e gestores escolares; o programa estadual de avaliação escolar; e um aplicativo que coloca toda a gestão da escola nas mãos do gestor. O governador destacou, também, a importância do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB), válido até 2020.

"Em qualquer nação desenvolvida, o pilar é a educação. Agora, temos a oportunidade de ter um novo FUNDEB, que, com certeza, deverá ter uma participação maior do governo federal. O Brasil possui uma grande riqueza, que é a receita da concessão e exploração do petróleo e do gás, que podem e devem financiar a Educação Básica do país. Isso pode ser realidade se nos unirmos e buscarmos este debate, para que os deputados e senadores traduzam a garantia desses recursos na nova legislação do FUNDEB", afirmou Rui.

O secretário Jerônimo Rodrigues reforçou que uma das parcerias entre o Estado e os municípios é o plano de formação continuada, que terá a primeira etapa iniciada em setembro, com gestores e professores das redes municipais. "Estamos apresentando, também, um aplicativo que talvez seja a nossa grande oferta. O #escolado proporcionará à gestão da escola todas as informações sobre alimentação, estrutura física, perfil profissional de cada educador e a vida escolar dos nossos estudantes. Nós queremos dialogar com a UNDIME (União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação) estadual para que, assim que nós estivermos com o aplicativo testado e aprovado, ele seja levado também para as escolas municipais", disse.

Outra contribuição do Governo do Estado para a Educação municipal, completou Jerônimo, é um sistema de avaliação da educação. "Não podemos ficar reféns do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica ), que é importante, mas estamos oferecendo um debate de um sistema estadual de avaliação, o sistema SABE (Sistema de Avaliação Baiano da Educação)".

O presidente da UNDIME Bahia, Williams Panfile Brandão, destacou a parceria entre o Governo do Estado e os municípios baianos. "Tivemos um momento muito importante, que foi o nosso fórum estadual, em abril, e contamos com o apoio total da Secretaria da Educação do Estado. De lá para cá, a gente vem trabalhando diversos projetos em parceria. Os municípios estão ávidos pela formação, que vai começar em setembro. O Estado tem fortalecido esse regime de colaboração".

Sobre o evento – O Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação reúne secretários de educação de 5.568 municípios brasileiros, em quatro dias de programação. "No último dia será elaborada a carta do fórum, que será tornada pública no nosso site e também encaminhada para o Ministério da Educação, para conhecimento do ministro e de todas as secretarias. A carta nasce das contribuições que vão surgindo das mesas", explicou o presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), Alessio Costa Lima.

