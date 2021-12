Parcerias com empresas alemães poderão trazer benefícios para a Agricultura Familiar

Representantes do governo estadual se reuniram com empresários alemães, na segunda-feira (8), em Munique, para firmar parcerias e trazer novos investimentos para o Estado. É o caso da Evum Motors, que sinalizou intenção de fabricar um modelo de caminhão elétrico adequado à produção agrícola. Já o Grupo Hirmer pretende construir um resort na região Sul da Bahia e a Odex GbR deverá fabricar a Odex Med, uma goma de mascar inovadora com função de escova, creme e enxaguante bucal antibacteriano. As informações foram trazidas pelo secretário estadual do Planejamento, Walter Pinheiro.

“O caminhão elétrico da Evum Motors é inteiramente adequado às atividades agrícolas, em particular à Agricultura Familiar, bem como a serviços urbanos de pequeno porte, tais como coleta seletiva, manutenção de parques e jardins”, explicou Walter Pinheiro. De acordo com ele, a empresa se mostrou muito interessada em conhecer as condições de fornecimento desse caminhão para o setor agrícola baiano. O caminhão elétrico pode ser carregado diretamente de uma tomada comum, durante seis horas, e possui autonomia de 100 km.

Ainda segundo o secretário do Planejamento, em setembro, durante a Feira Automotiva de Frankfurt, o governo baiano deverá conhecer uma nova versão mais aprimorada do veículo elétrico e assinar o protocolo de intenções com a montadora alemã. Após o evento, os investidores devem visitar a Bahia, levar veículos de teste e avançar nas negociações com o governo.

O secretário Walter Pinheiro disse também que, em Munique, a missão do governo discutiu com representantes do grupo empresarial Sif Capital os projetos de infraestrutura do Estado da Bahia, em particular ferrovias, portos e aeroportos. A empresa é voltada para relacionamentos e atende a investidores institucionais, corporações e instituições financeiras na Alemanha.

Já o grupo Hirmer planeja um mega projeto para a região Sul da Bahia, que envolve, além da construção de um resort, o fomento à Agricultura Familiar e a geração de energia renovável, além da construção de um novo aeroporto em Porto Seguro. “As equipes técnicas da empresa, que já têm estudado as condições na Bahia, deverão se reunir com técnicos do governo ainda na próxima semana. Em agosto, os dirigentes da empresa irão ao Estado para reunir com o governador Rui Costa”, informou o superintendente de Atração de Investimentos e Fomento ao Desenvolvimento Econômico da Bahia da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SDE), Paulo Guimarães.

A fabricação da goma de mascar Odex Med na Bahia, por sua vez, deverá contar com a parceria da Bahiafarma. O produto, com fórmula ativa patenteada, promete combater bactérias e fungos e eliminar até 99,99% dos germes e patógenos nocivos na cavidade oral, mesmo em locais de difícil acesso para uma escova de dentes.

adblock ativo