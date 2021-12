Parcerias alemãs são traçadas para o Consórcio Nordeste

As ações que possam colaborar com o Consórcio Nordeste, entidade que reúne todos os governadores da região, foram pauta da reunião entre o governador Rui Costa e o embaixador da Alemanha no Brasil, Georg Witschel, em Brasília, na quinta-feira (265). A estratégia de trabalho em conjunto, de acordo com Rui, é buscar investidores internacionais para parcerias nas áreas da Saúde, do Meio Ambiente e das Ciências, bem como em infraestrutura (ferrovias, portos, aeroportos), saneamento e energia renovável. “O Nordeste tem o maior potencial do Brasil de geração de energia solar e eólica”, pontuou o gestor estadual.

Na reunião, Rui Costa explicou ao embaixador a formação do Consórcio Nordeste, do qual é presidente, e que pretende ir à Alemanha, junto com os outros governadores, para captar investimentos para o Nordeste. “Queremos, eventualmente, que fornecedores alemães passem a participar das nossas licitações e, quem sabe, empresários tenham interesse em se implantar no Nordeste”, afirmou.

O embaixador alemão confirmou que esta “é uma ótima oportunidade” de desenvolver parcerias. “O momento é de propiciar ideias. Com certeza, vamos cooperar e fornecer propostas “, disse Georg Witschel.

Na próxima segunda-feira (29), os governadores do Nordeste vão se reunir em Salvador e traçar os próximos passos do Consórcio. Alem da visita a Alemanha, outras ações farão parte da agenda estratégica do colegiado para os próximos 12 meses.

