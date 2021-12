Papel dos pais na educação dos filhos é fundamental para seu desenvolvimento escolar

Não basta matricular o filho na escola; tem que participar. Para as crianças, tão importante quanto a preparação educacional oferecida pelas instituições de ensino é o acompanhamento dos pais do seu desenvolvimento escolar. Mas essa não é a realidade de muitos brasileiros. A Pesquisa Nacional de Saúde Escolar (PeNSE), elaborada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontou dados preocupantes. A maioria dos pais ou responsáveis não acompanha ou supervisiona o desenvolvimento escolar dos filhos com idade entre 13 a 17 anos.

Segundo o levantamento, 27,33% dos pais não sabem que os filhos faltaram à escola nos últimos 30 dias. Já os outros 20,5% desconhecem o que os jovens fazem durante o tempo livre após a escola. Outro fator que preocupa bastante é que 51,34% dos responsáveis não verificam se as tarefas escolares foram feitas. E 32,9% dos pais não compreendem os problemas e as preocupações dos menores.

Os pais têm grande influência na educação dos filhos, desde a educação familiar até os primeiros passos na escola e o acompanhamento no aprendizado escolar. Segundo especialistas, o comportamento dos pais influencia muito no desenvolvimento da criança, seja na escola ou no ambiente social. Ou vice-versa, o comportamento dos filhos diz muito sobre a forma como os pais agem sobre determinado assunto.

O servidor público Sátiro Cerqueira tem consciência da importância do acompanhamento escolar de sua filha, Letícia, de 5 anos. “É determinante para todo o desenvolvimento da criança, tanto para rumo que ela vai ter na vida acadêmica como no pessoal”, afirma. Para ele, os pais têm um papel crucial na formação educacional dos filhos.

