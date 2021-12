Pandemia impõe desafios à população e aos gestores

Aconvivência com as medidas impostas pela pandemia alterou não só o ritmo de vida dos baianos dentro de casa, no trabalho, entre familiares e amigos. Afetou a economia de maneira geral e impôs novos desafios aos responsáveis por empresas, entidades e órgãos da administração pública do estado e municípios, diante de novas necessidades e perspectivas.

Com o primeiro caso oficial do estado registrado em Feira de Santana no mês de março, a doença se espalhou e continua avançando em grandes e pequenas cidades baianas. No mês de abril a Bahia teve reconhecida pela União a situação de calamidade pública, facilitando as administrações do estado e municípios para solucionar as questões ligadas a gastos extras que surgiram com a pandemia.

Em três meses de crescimento contínuo, o estado já tem mais de 40 mil casos confirmados, e Salvador, disparando com mais de 20 mil pacientes com a doença atestada em laboratório, contabiliza mais de 50% dos registros baianos. No interior, Itabuna e Feira de Santana estão à frente do ranking, com mais de mil casos, seguidos de Ilhéus e Lauro de Freitas.

Medidas como barreiras sanitárias, suspensão de transportes intermunicipais, paralisação de aulas, proibição de eventos, fechamento de comércios e serviços foram adotadas pelo estado e municípios para evitar a disseminação do vírus em ritmo acelerado e a saturação na demanda por leitos.

Conscientização

No entanto, para o supervisor do núcleo social da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), Denilson Magalhães, nenhuma medida vai surtir mais efeito do que a conscientização da população. “Não adianta manter tudo fechado se as pessoas não fazem a sua parte, que é cuidar para não se contaminar e espalhar o vírus”, afirmou.

Salvador também lidera o número de casos ativos na Bahia, com Itabuna e Feira de Santana, bem como o número de óbitos no estado, seguido de Ilhéus e Itabuna. Nos municípios e bairros com maiores índices de contaminação comunitária na capital e interior estão sendo necessárias medidas enérgicas, como bloqueios setoriais.

Conforme o prefeito ACM Neto, as medidas que estão sendo renovadas para restringir a circulação de pessoas têm a intenção de reduzir os casos e evitar a necessidade de adotar ações mais drásticas. “Espero não precisar de medidas como lockdown” (confinamento), afirmou, salientando que, assim como outras iniciativas já implementadas, “essa também pode ser necessária para preservar vidas”. Ele salientou que, para reduzir os casos, “nós precisamos contar com o apoio de cada cidadão”.

Entre os municípios com mais casos ativos no estado, Camaçari adotou o bloqueio de ruas e o toque de recolher no final de maio, depois de uma série de iniciativas que não conseguiram conter o avanço do vírus.

“Entramos em uma fase da pandemia em que é fundamental a aplicação de medidas mais duras e eficientes para conter o avanço da doença em nosso município”, disse o prefeito Elinaldo Araújo. Ele acrescentou que “o toque de recolher foi importante para intensificar a fiscalização nas ruas e vem surtindo efeito”.

Para Araújo, tão importante quanto a prevenção é o atendimento a quem está infectado e destacou a implantação do Centro Intensivo de Combate ao Coronavírus (Cicc), com 10 leitos de UTI, seis de semi-UTI e cinco de recuperação, além do Centro Intermediário com 20 leitos.

Em Madre de Deus, o prefeito Jailton Santana ampliou o horário do toque de recolher que agora está vigorando entre as 18h e as 5h do dia seguinte, “porque o isolamento social é fundamental para evitar a propagação do vírus”, afirmou, salientando que até o final de junho a locomoção está restrita para que a taxa de contaminação desacelere.

Santana destacou o trabalho de todas as equipes envolvidas, não só no atendimento aos pacientes e suspeitos, mas também na fiscalização: “Pautamos esta gestão pelo contato diário com a população. Temos conversado muito com os cidadãos sobre a importância de seguir as recomendações para diminuir a incidência no município”.

Entre os desafios impostos aos gestores, o prefeito de Feira de Santana, Colbert Filho destaca que “o mais importante deles é preservar vidas, diante de um vírus de potencial letalidade”. Ele ressalta que é difícil equacionar a escassez de recursos, a necessidade de medidas de precaução sanitária e a preservação da economia.

Para Colbert, ainda há necessidade de maior conscientização da população, principalmente em relação às medidas de distanciamento social, com base em avaliações diárias realizadas em Feira de Santana e outras grandes cidades

do Brasil. “Nos últimos dias essas sondagens indicam percentuais inferiores ao preconizado. Dificilmente atingimos os 50%, que é o mínimo aceitável, e não passamos nem perto dos 70%, que é o patamar ideal”, pontuou o prefeito de Feira, acrescentando que a campanha “Fique em casa” tem obtido pouco êxito.

CNM busca captar recursos

Para auxiliar os gestores municipais com recursos extraordinários que ajudem a suprir a demanda excepcional, a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) está agindo junto ao Congresso Nacional e ao governo federal. “Conquistamos cerca de R$ 17 bilhões em transferências aos municípios com a finalidade específica de enfrentar a pandemia da Covid-19, fortalecendo principalmente a atenção primária à saúde, considerada a porta de entrada da rede do SUS e a linha de frente do enfrentamento à pandemia”, enfatizou Denilson Magalhães, supervisor do núcleo de desenvolvimento social da CNM.

Ele detalhou que outros recursos estão sendo disponibilizados para reforçar as ações nos municípios, “como a liberação de R$ 3,6 bilhões para artistas e demais trabalhadores da área cultural, fortemente atingida pelas medidas de distanciamento social”, exemplificou, lembrando que também foi importante a contratação de médicos “e o regresso dos médicos cubanos intercambistas”.

Para o representante da CNM, agora é hora de começar a desenhar um novo começo, mantendo todas as medidas de precaução. “Estamos conversando com o governo federal e o Sebrae a proposta de retomada”, disse, destacando que é fundamental envolver organizações do setor privado no projeto e que cada região deverá ter seu plano.

Além de recursos para reforçar os cofres municipais neste momento, outras iniciativas visam facilitar o trabalho dos gestores. Entre elas o Chamamento Público Covid-19, para selecionar soluções digitais que facilitem o mapeamento e o monitoramento dos casos de interesse em saúde pública. As ferramentas, que serão avaliadas pela equipe técnica da CNM, devem subsidiar o planejamento e o desenvolvimento das ações para controlar a transmissão do vírus.

