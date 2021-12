Pai do design brasileiro morre em São Paulo

O designer Alexandre Wollner, conhecido como o pai do design moderno brasileiro e criador de identidades visuais que ficaram gravadas no imaginário do país, como o símbolo do banco Itaú e as antigas embalagens das sardinhas Coqueiro, morreu nesta sexta-feira. O designer estava internado desde o último dia primeiro no Hospital São Paulo em decorrência de um acidente vascular cerebral.

Alexandre é um dos responsáveis pela profissionalização do design no Brasil. Ele foi um dos responsáveis pela criação do FormInform, o primeiro escritório de design do país e, em 1963, participou da estruturação e criação da Escola Superior de Desenho Industrial – ESDI, no Rio de Janeiro, a primeira instituição de design de nível superior no país. Além disso, na década de 1960, abriu o próprio escritório de programação visual, onde desenvolveu logotipos de grandes empresas.

Na opinião do designer gráfico Diego Novaes, Alexandre ajudou a dar protagonismo ao design como uma atividade projetual de conceito, desassociado da ideia de uma atividade de cunho artístico. “Ele fez do design algo muito mais sólido, não apenas estético. As empresas passaram a utilizar o design como método para criação de produtos e a partir dali se consolidar. Diferente da Publicidade, o design tem resultado de baixo impacto mas de longa duração”, explica Diego, formado em Design Gráfico pela UNIFACS .

Carreira de Design Gráfico

De acordo com informações do MEC, no Brasil existem 197 cursos de design gráfico oferecidos por 144 instituições de ensino superior. Entre as regiões que mais empregam designers gráficos, estão as regiões sudeste e sul, seguidas pelo nordeste. A maior parte dos designers gráficos é absorvida por agências de publicidade, pequenos estúdios e setores de comunicação empresarial e outros atuam de forma independente.

O designer gráfico trabalha com a criação de projetos gráficos e de peças de comunicação visual impressas ou digitais. O setor é um dos campos da comunicação visual que mais cresce. Além disso, não é só em agências e estúdios que este profissional trabalha. As startups são um dos mercados que mais tem absorvido designers, principalmente aqueles que são especializados em usabilidade e em produtos para a internet.

