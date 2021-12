P-FIES terá resultado anunciado nesta sexta-feira (23)

O Ministério da Educação (MEC) anuncia nesta sexta-feira (23) o resultado do P-FIES, o Programa de Financiamento Estudantil que tem nos bancos privados as instituições fornecedoras do financiamento estudantil para estudantes de cursos não gratuitos de graduação . A ordem de classificação na seleção tem como base a nota obtida pelo candidato no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e terá base em critérios como grupo de interesse escolhido, que engloba as opções de curso, local e turno de oferta sinalizados pelo candidato.

De acordo com o MEC, serão classificados no P-FIES apenas os estudantes que obtiveram aprovação prévia do financiamento por uma instituição financeira privada. Caso não seja aprovado, o candidato terá a inscrição automaticamente cancelada e serão considerados classificados os próximos interessados.

Aprovados no P-FIES

Caso seja pré-selecionado no P-FIES, o candidato deve ir à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) para comprovar as informações fornecidas no prazo de até 5 dias úteis, considerados a partir do dia imediatamente posterior ao da pré-seleção.

Finalizada esta etapa, o candidato deve comparecer à instituição financeira no prazo de até 10 dias corridos, contados a partir terceiro dia útil subsequente à data em que foi realizada a validação de informações junto à CPSA. É importante que o interessado tenha em mãos os documentos necessários para firmar o contrato de financiamento.

Tem lista de espera no P-FIES?

Não, a modalidade P-FIES não possui lista de espera.

Não fui aprovado no P-FIES. E agora?

Candidatos reprovados no P-FIES ainda podem cursar o ensino superior por meio de bolsa de estudo de até 70% disponibilizadas pelo Educa Mais Brasil , o maior programa de inclusão educacional disponível em todas as regiões do Brasil, em parceria com o A Tarde. Os estudantes podem ter acesso às bolsas disponíveis em cursos de Administração , Direito , Educação Física , Ciências Contábeis , Enfermagem , Pedagogia e muitos outros.

Benefícios da bolsa de estudos

Além de descontos de até 70%, o estudante tem diversos benefícios ao optar por estudar com bolsa de estudos.

1) O Educa Mais Brasil disponibiliza mais de 240 mil bolsas de estudo em cursos de graduação e pós-graduação

2) Não é preciso comprovar renda e nem fornecer garantias, ao contrário do que é exigido ao optar pelo FIES ou pelo P-FIES.

3) O aluno não precisa pagar juros e nem têm dívidas caso não tenha pendências financeiras

4) Com o desconto de até 70% nas mensalidades, o estudante arca com o valor restante, que é pago ao longo do curso.

5) O estudante pode optar por cursos nas modalidades presencial e à distância.

