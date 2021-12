Oportunidades da Bahia são apresentadas à empresa italiana

As oportunidades da Bahia para a realização de projetos de infraestrutura, de energias renováveis e de turismo foram apresentadas para o grupo empresarial italiano Cestari, em Milão, pelo secretário do Planejamento, Walter Pinheiro, e pelo superintendente de Atração de Investimentos e Fomento ao Desenvolvimento Econômico da Bahia, Paulo Guimarães. No encontro, na sexta-feira (5), representantes da empresa se comprometeram a reunir, no segundo semestre desse ano, diversas de suas empresas parceiras das regiões da Campagna (Nápoles) e Lombardia (Milão).

“A empresa Cestari se interessou e pretende conhecer melhor e, principalmente, na intenção do Governo da Bahia, em tornar-se cliente de serviços de energia elétrica de fonte solar fotovoltaica”, destacou o secretário Walter Pinheiro. Ainda de acordo com o secretário estadual de Planejamento, a empresa assegurou que vai participar de todas as fases do processo para a implantação do projeto de utilização de energia distribuída solar fotovoltaica e de eficiência energética para atender às unidades do governo em todo o território baiano.

O superintendente Paulo Guimarães ressaltou que das discussões resultou o encaminhamento de que o governo realizará audiências públicas como desdobramento do termo de referência para esse tipo de serviço “isto permite que haja um aprimoramento do caminho a ser adotado para o certame final, cujo objetivo central do Estado com este projeto é gerar economia nas contas de energia dos imóveis da gestão estadual”.

Diante da lista de projetos de infraestrutura apresentada pela missão governamental, a empresa se comprometeu a reunir diversas de suas empresas parceiras das regiões da Campagna (Nápoles) e Lombardia (Milão) para discussões nas áreas de infraestrutura, energias renováveis e turismo.

