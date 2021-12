Operação Verão englobará 50 municípios baianos

A Operação Verão 2019/2020, lançada pelo Governo do Estado, na quarta-feira (4), engloba ações preventivas em 50 municípios e localidades; nas áreas litorâneas, nos pontos turísticos e em eventos da capital. Para as estratégias do esquema especial, que segue até 29 de fevereiro, serão investidas mais de R$ 2,7 milhões em plantões extras. A Polícia Militar (PMBA) empregará 23 mil servidores a mais, o Corpo de Bombeiros terá 3.175 profissionais, enquanto a Polícia Civil disponibilizará 327 servidores.

Entre as cidades e localidades litorâneas beneficiadas com o apoio policial estão: Salvador, Lauro de Freitas, Porto Seguro, Arraial D'Ajuda, Trancoso, Santa Cruz Cabrália, Santo Amaro, Morro de São Paulo, Vera Cruz, Itaparica, Itabuna, Ilhéus, Vitória da Conquista, Juazeiro, Paulo Afonso, Barreiras, Bom Jesus da Lapa e Senhor do Bonfim.

Durante o lançamento da operação, que é realizada pela Secretaria da Segurança Pública (SSP), foram apresentadas as estratégias da iniciativa. “Esta é a décima edição da iniciativa, que tem uma importância muito grande porque, além de transmitir a sensação de segurança, ela reduz de forma significativa os índices de criminalidade”, afirmou o subsecretário da SSP, Ary Pereira.

Segurança - Os serviços de segurança serão reforçados com o apoio de viaturas de duas e quatro rodas, aeronaves, lanchas, motos aquáticas, unidades de atendimento pré-hospitalar e autobombas tanques, assim como animais da polícia montada e cães especializados em busca de pessoas e de materiais ilícitos.

O comandante-geral da PMBA, coronel Anselmo Brandão, destacou que a operação será marcada pelo uso de tecnologia. “Utilizaremos novas viaturas e equipamentos, como drones, câmeras de reconhecimento facial e embarcações. Cada região do Estado contará com o policiamento, principalmente nos pontos turísticos, para garantir a tranquilidade de todos”, explicou.

Também serão empregados guarda-vidas, mergulhadores e equipes de busca e salvamento. O público do exterior contará com policiais bilíngues em pontos turísticos e áreas de trânsito, como Pelourinho e Aeroporto. As unidades de registro de ocorrências especializadas, a exemplo da Delegacia de Atendimento ao Turista (DELTUR), e territoriais terão efetivo fortalecido.

