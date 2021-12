Operação Posto Legal encontra irregularidades nas regiões Oeste e Sul

A terceira etapa da Operação Posto Legal, realizada nos municípios de Barreiras, Itabuna, Ilhéus, Cristópolis e Una, localizados nas regiões Oeste e Sul da Bahia, encontrou irregularidades em 24 postos de combustíveis fiscalizados. Dezoito bicos de combustíveis lacrados por entregarem quantidades menores que as efetivamente pagas pelo consumidor; duas bombas também lacradas em função de vazamento interno; notificação de 42 bombas em mau estado de conservação; postos sem alvará de funcionamento; problemas de segurança nas instalações; e ausência de equipamentos de análise estão entre as irregularidades identificadas

Ao todo, a Operação Posto Legal já atuou em 68 postos de diversas regiões da Bahia com o objetivo de verificar a qualidade e a quantidade do combustível vendido na Bahia, além de outras irregularidades prejudiciais ao consumidor. Reunindo a Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), o Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade (Ibametro), a Agência Nacional do Petróleo (ANP) e o Departamento de Polícia Técnica (DPT), com o apoio da Secretaria da Fazenda do Estado (SEFAZ) e das polícias Civil e Militar, a ação tem como proposta alcançar, nos próximos meses, todos os postos em funcionamento no Estado.

"Todo e qualquer posto está sujeito à fiscalização. O nosso interesse não é encontrar irregularidades, mas conhecer a forma como os postos funcionam no seu dia a dia e garantir que o consumidor, ao se dirigir ao estabelecimento, vá encontrar produtos dentro das regras de qualidade", ressaltou o superintendente do PROCON, Filipe Vieira.

