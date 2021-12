Ocupação hoteleira em zonas turísticas baianas fica acima de 80% no feriadão de Finados

O feriadão de Finados aponta para uma ocupação hoteleira em zonas turísticas baianas acima de 80%, como é o caso das localidades situadas no Litoral Norte e na Chapada Diamantina. De acordo com dados oficiais da Concessionária Litoral Norte (CLN), a previsão é de grande circulação de veículos durante o final de semana. Cerca de 136 mil carros vão utilizar a BA-099, entre quinta (1º) e segunda-feira (5).

Uma siginificativa parcela deste fluxo de veículos se destina à Praia do Forte, onde a perspectiva é de alcançar a média de 85% de ocupação nos meios de hospedagem. Mas há hotéis, como o Porto Zarpa, com todas as reservas confirmadas. “Não temos mais disponibilidades para este feriado, nossos 35 apartamentos estão reservados”, informa a recepcionista Priscila Conceição.

Eventos musicais em Morro de São Paulo e na Ilha de Itaparica contribuem para atrair visitantes aos dois destinos de sol e praia, onde as pousadas e os hotéis estão lotados. “Todos os hotéis estão com 100% de ocupação e a procura é grande também em localidades como Ponta de Areia, Amoreira e Vera Cruz”, informa a assessora da Secretaria de Turismo, Cultura e Meio-Ambiente do município de Itaparica, Rosa Marina Moura.

Nos destinos da Chapada Diamantina, a maior procura por hospedagem é verificada em Lençóis, com 95%, segundo o presidente do Conselho Municipal de Turismo (CONTUR), Anselmo Macedo. Já em cidades como Mucugê, Palmeiras/Vale do Capão, Andaraí e Ibicoara a ocupação deve ficar em torno de 80%. “Só não é maior porque teremos outro feriadão no dia 15, o que divide um pouco o fluxo de visitantes”, considera o vice-presidente da Associação Geoparque Serra do Sincorá, Dioclides Lopes Araújo.

Em Porto Seguro, na Costa do Descobrimento, a ocupação hoteleira deverá ser superior a 80%, segundo o secretário municipal do Turismo, Richard Alves. “São três feriados próximos, este de Finados e os de 12 de outubro e de 15 de novembro. Portanto, 80% é um patamar muito bom”, avalia.

"Temos registrado ocupação hoteleira crescente nos feriadões e ampliação na oferta de voos, o que indica excelente perspectiva para a alta temporada", afirmou o secretário do Turismo da Bahia, José Alves. "Os novos investimentos também estão chegando o que remete para a bem-vinda expansão do setor".

Salvador também deverá ter um bom fluxo turístico durante o feriado prolongado, conforme avalização da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-BA), que projeta ocupação de 90% nos hotéis da capital baiana. “Há o interesse despertado pela novela Segundo Sol e por fatores como o tempo bom”, afirma o gerente da entidade, Luiz Blanc.

adblock ativo