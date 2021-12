Ocupação hoteleira de municípios turísticos é de 90% em média na Semana Santa

A ocupação da rede hoteleira alcança a média de 90% em áreas litorâneas baianas, como Porto Seguro, Morro de São Paulo, Ilhéus e Praia do Forte. Esta última, na Costa dos Coqueiros, está entre os destinos litorâneos mais badalados da Bahia e registra reservas na quase totalidade dos mais de 3.300 leitos para o feriadão. Além da programação religiosa da Paróquia São Francisco do Litoral, o Sábado de Aleluia (31) na vila contará com a Serenata no Tamar, com a cantora e compositora grega Katerina Polemi, a partir das 20h, no Projeto Tamar.

Em Porto Seguro, a perspectiva para a Semana Santa também é positiva, segundo o secretário de Cultura e Turismo, Richard Alves. “A cidade tem mantido alta taxa de ocupação. Nesse verão, por exemplo, o crescimento foi de 21% em relação ao verão passado”, compara. O representante da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), Wilson Spagnol, reforça: “Os hotéis de Porto Seguro terão taxa média de 90% de ocupação”.

Outro destino concorrido, Morro de São Paulo deverá receber, durante a Semana Santa, cerca de 3,5 mil turistas, com ocupação de 100% em muitas pousadas e hoteis. Já em Trancoso e Caraíva, no Arraial d’Ajuda, estão programados shows e festas nas principais barracas de praia, além de outras várias atrações, como passeios de barco; visitas a construções coloniais conservadas; paisagens paradisíacas; praias desertas; e falésias.

Em Ilhéus, na Costa do Cacau, dos oito mil leitos que a cidade oferece, 80% já está reservado. Além dos atrativos culturais e históricos, os turistas poderão visitar lojas de chocolate produzido na região. Em algumas delas é possível conhecer sobre a produção de chocolate e comprar produtos como bombons, barras e ovos de Páscoa. As fazendas produtoras de chocolate são outro grande atrativo.

Para quem vai chegar em Salvador, além de praias famosas, como as de Itapuã e da Barra, o turista pode visitar a rica arquitetura colonial do Pelourinho, que oferece ampla programação cultural. A programação religiosa da Semana Santa, por sua vez, organizada pela Arquidiocese, inclui missas, celebrações e procissões em diversas paróquias. A capital baiana oferece algumas opções musicais no período, a exemplo dos shows da cantora Mariene de Castro, na quinta-feira (29), e da orquestra Neojiba, domingo (1º/4), ambos no Teatro Castro Alves (TCA).

