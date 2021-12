OBMEP 2019: lista de premiados é divulgada

A lista dos vencedores da 15ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) foi divulgada no site da competição . Mais de 18 milhões de inscritos de 54,8 mil escolas do Ensino Básico fizeram a prova realizada em duas fases: a primeira em maio e a segunda, em setembro. Nesta edição, mais de 7.500 alunos vão receber medalhas pelo desempenho.

A OBMEP é destinada a estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental a 3ª série do Ensino Médio. Criada em 2005, a competição tem objetivos de estimular o estudo da matemática, identificar jovens talentos na área e contribuir para a melhoria da Educação Básica . A olimpíada é realizada pelo Instituto de Matemática Pura Aplicada (IMPA) e pelos ministérios da Educação (MEC) e da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC).

A prova da primeira fase ocorreu no dia 21 de maio. Após a correção, realizada nas próprias escolas, 949.240 estudantes foram classificados para a segunda fase, realizada no dia 28 de setembro.

Nessa edição foram distribuídas 575 medalhas de ouro, 1.725 medalhas de prata, 5.175 de bronze e 51,9 mil menções honrosas. As cerimônias de premiação da OBMEP 2019 ocorrerão durante 2020, em data a ser definida.

Todos os alunos medalhistas serão convidados a participar do Programa de Iniciação Científica (PIC Jr.) do IMPA, como incentivo e promoção do desenvolvimento acadêmico dos participantes.

Fonte: Brenda Chérolet – Agência Educa Mais Brasil

