O que é o ENCCEJA? Dúvida esteve entre as principais pesquisas de 2018 no Google Brasil

A cada ano, o Google compila os tópicos mais populares a partir das buscas realizadas na plataforma. Em 2018, a pergunta “ O que é o ENCCEJA? ” ocupou a 9ª colocação entre as perguntas mais frequentes feitas pelos brasileiros, segundo o Google Trends. A ferramenta – que pertence à gigante estadunidense do setor de serviços online e software – compila os termos de pesquisa mais populares e as tendências em um passado recente.

O ENCCEJA é o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos. O participante se inscreve para avaliar os conhecimentos por nível educacional. É preciso ter idade mínima para participar: 15 anos, para as provas do ensino fundamental, e 18 anos, para as provas do ensino médio.

Apesar da importância do exame para estudantes da modalidade Educação de Jovens e Adultos ( EJA ), nem todos têm conhecimento sobre o que é o exame. “Conheci o ENCCEJA há pouco tempo através de um colega de turma que vai participar. Não me inscrevi este ano, mas achei interessante porque, se eu conseguir uma boa nota, já consigo a minha certificação”, destaca Roberto de Oliveira Alexandre, 31 anos.

Para que serve o ENCCEJA?

O ENCCEJA serve para a obtenção da Certificação de Conclusão do Ensino Fundamental e da Certificação de Conclusão do Ensino Médio. O exame também permite que o participante obtenha a Declaração Parcial de Proficiência. Tanto a certificação quanto a proficiência são fornecidas pelas secretarias estaduais de educação e pelos institutos federais de educação, ciência e tecnologia.

Bolsista da modalidade EJA do Educa Mais Brasil , Roberto está em busca da conclusão do Ensino Médio. Para receber a certificação, deverá conseguir a pontuação mínima de 100 (cem) pontos em cada prova. A redação, que tem a pontuação de 0 a 10, exige pelo menos 5 (cinco) pontos para a aprovação.

Como são as provas do ENCCEJA?

A prova do ENCCEJA é aplicada em um único dia, nos turnos da manhã e da tarde. O estudante responde quatro provas objetivas, cada uma com 30 questões de múltipla escolha, além da redação que deve ser desenvolvida no gênero dissertativo-argumentativo.

