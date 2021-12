O que analisar antes de escolher um curso de inglês online?

Aprender inglês é crucial para todas as profissões e, hoje, existem cursos de idiomas EAD que facilitam este conhecimento. Mas escolher o melhor curso de inglês online nem sempre é uma tarefa fácil. A preocupação com a qualidade do ensino e o aprendizado costumam deixar os estudantes em dúvida se realmente vale a pena investir no inglês EAD.

Antes de escolher um curso de inglês online é aconselhável analisar diferentes fatores que fazem a diferença no processo de aprendizagem. Listamos 7 aspectos que devem ser analisados antes de você decidir por um curso de inglês online.

Analise a instituição

Antes de fechar o contrato, pesquise sobre a escola, analise o que ela oferece e compare com o que tem sido ofertado por outras instituições. Nada de fazer uma pesquisa rápida no Google e já fechar matrícula com a primeira instituição. Essa não é a atitude mais adequada.

Conheça a grade curricular

Ao analisar a grade curricular do curso de inglês você poderá perceber qual delas apresenta conteúdos que melhor se encaixam em seus objetivos. Outra dica importante é analisar a quantidade de aulas e a carga horária de cada uma delas. Ofertas de fluência milagrosa devem ser alvo de desconfiança.

A instituição disponibiliza materiais didáticos?

Além das videoaulas, quais são os materiais disponibilizados para os estudantes? É possível ter acesso a apostilas, dicas de materiais, listas de exercícios e livros? É importante que o aprendizado aconteça de forma dinâmica. Também é recomendado que, além das aulas gravadas, o estudante possa ter acesso a aulas ao vivo, importantes para dinamizar o processo de ensino-aprendizagem.

Depoimento de ex-alunos

Uma rápida pesquisa nas redes sociais e em sites especializados em reunir opinião dos consumidores sobre um produto ou serviço podem te dizer muito sobre o curso. O que os ex-alunos comentam sobre a instituição? Caso identifique comentários negativos, analise a resposta da escola e o que ela tem feito para solucionar o caso.

Quem são os professores?

A didática das aulas online deve ser adequada ao ambiente em que elas são apresentadas. Nesse sentido, os professores desempenham um papel fundamental no aprendizado dos alunos. Por isso, verifique se os professores de inglês da instituição são qualificados e possuem experiência com a educação a distância. Basta pesquisar o currículo online do educador para ter acesso a essas informações.

Qual é o suporte oferecido ao estudante?

A tutoria EAD é um suporte que contribui para a formação do estudante. Ter um espaço para tirar dúvidas com um profissional qualificado facilita o aprendizado, além de enriquecer a experiência do ensino a distância.

Preço do curso de inglês

O preço do curso de inglês realmente é um fator decisivo no momento da escolha. Para não aderir a um contrato que pese no orçamento e seja necessário cancelar a matrícula, opte por instituições com um preço acessível e mensalidades que cabem no bolso.

