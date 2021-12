O ENEM mudou a minha vida

Em 1998, surge o ENEM como uma avaliação individual do Ensino Médio. Depois de anos, ele se consagra como a principal porta de acesso ao Ensino Superior do país. Hoje, o exame avançou muito apesar dos constantes desafios e a maior certeza, ao longo destes anos, é que essa avaliação já mudou a vida de muita gente.

O Exame Nacional do Ensino Médio também mudou a vida de Roberto Paim. Durante a sua infância, ele não teve referências de pessoas que se dedicassem aos estudos na sua família - poucos conseguiram concluir o Ensino Médio. Por esse motivo, mais novo, Roberto era um jovem sem muitas perspectivas. “Eu achava que, depois do Ensino Médio, iria trabalhar no comércio da minha cidade e ficaria por ali”, assume.

Roberto foi além e se tornou o primeiro a ingressar no Ensino Superior na sua família. “Muito eu devo ao ENEM. Como não tinha dinheiro para pagar uma faculdade privada, nem pensava nessa possibilidade. Foram programas como o SiSU e o PROUNI que me permitiram enxergar outras possibilidades. Era um sinal de que tinha, sim, como mudar de vida”, contou.

Roberto participou do ENEM pela primeira vez em 2011 e, no ano seguinte, já estava cursando Jornalismo em uma faculdade particular da sua cidade com uma bolsa integral. De 2011 para cá, marcou presença em outras cinco edições do Exame. Em 2016, decidiu que queria ingressar em um novo curso e realizar o sonho de estudar em uma Universidade Federal. E conseguiu. Hoje, estuda Letras Vernáculas na Universidade Federal da Bahia.

Em 2018, o Exame contabilizou mais de 5 milhões de escritos, alguns com o mesmo sonho de Roberto, outros como treineiros ou apenas com objetivo de testar conhecimentos. Mas, independente do objetivo de cada candidato, uma coisa é certa: o ENEM é o principal processo de ingresso em faculdades e universidades do Brasil.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) divulgou o resultado individual na última sexta-feira (18). De lá para cá, o resultado do ENEM 2018 já foi visualizado por mais de 3 milhões de pessoas. Nesta edição, apenas 55 candidatos atingiram a pontuação máxima, ou seja, a tão desejada nota 1.000. No outro extremo, 112.559 - o equivalente a 2,73% - zeraram a prova dissertativa.

Seja lá qual for a sua nota, não se preocupe. O primeiro passo é não se desesperar. Com o resultado do Enem em mãos, agora é hora de se inscrever no Sistema de Seleção Unificada ( SiSU ). E atenção, o processo começou ontem (22) e encerra na próxima sexta-feira (25). A inscrição é feita no site do programa. Ao todo, serão ofertadas mais 253 mil vagas em 129 instituições de todo país.

Além do Sisu, as notas do Exame também podem ser usadas também no PROUNI , FIES ou para o ingresso em universidades de Portugal. Caso sua pontuação não tenha sido suficiente para concorrer a uma vaga destes programas, outra boa opção buscar apoio do Educa Mais Brasil . O programa oferta 400 mil bolsas de estudo para o Ensino Superior em todo país e já beneficiou 900 mil estudantes. O próximo pode ser você! Acesse o site do programa e confira todas as oportunidades disponíveis na sua região.

