O ENEM 2019 está longe, mas nunca é cedo para se preparar

Para aqueles que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) em 2018 e se candidataram para os programas de governo, o início do ano é sempre um período de muita ansiedade. Entretanto, não é diferente para aqueles que ainda estão na fase de conclusão do ensino médio e se preparam para ingressar futuramente no Ensino Superior . Diante de tantas responsabilidades que chegam com um novo ano, um auxílio na hora dos estudos, nunca é demais.

Quem já conquistou o sonho de ingressar em uma graduação agora só precisa respirar aliviado e focar na conquista do diploma. E os estudantes que ainda estão em busca dessa realização? A resposta é simples: cursinhos preparatórios são uma ótima opção. E mesmo que ainda falte muito tempo para o ENEM 2019, é importante lembrar que a concorrência é grande.

Não importa se você já fez o Exame como treineiro, se já tentou pra valer algumas vezes ou se essa é a sua primeira vez, o quanto antes começar a preparação, mais capacitado e com mais chance estará. Para dar conta dos conteúdos que são cobrados na prova, é necessário adotar uma estratégia de aprendizagem bem elaborada. E é nesse momento que os cursinhos são importantes.

Fazendo uma análise rápida dos estudantes que tiveram uma redação nota 1.000 no ENEM 2018 , a maioria era matriculado em um cursinho. E, por mais que a mensalidade de um curso preparatório pese no bolso, existem alternativas que ajudam na hora de arcar com esse gasto, como por exemplo, optar por um curso à distância .

É possível também contar com a ajuda do Educa Mais Brasil. O programa tem 15 anos de atuação no mercado e já beneficiou 900 mil estudantes com a oferta de bolsas de estudos para várias modalidade de ensino - que variam de 50% a 70% de desconto. Se interessou? Acesse o site do programa e confira as oportunidades disponíveis na sua região. Bolsas para cursos preparatórios estão sendo ofertadas em todo Brasil.

