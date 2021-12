Nutricionista dá dicas sobre o consumo do cardápio junino

As guloseimas e bebidas típicas do São João, como amendoim, milho, pamonha, bolos, mingaus e licores, devem ser consumidas com moderação por pessoas que têm diabetes. A orientação é da nutricionista do Centro Estadual de Assistência ao Diabetes e Endocrinologia (CEDEBA), Lorenna Fracalossi. A profissional ressalta, ainda, o poder calórico do cardápio junino, que pode ser minimizado substituindo o açúcar, mel, melaço e leite condensado no preparo dos alimentos por adoçante próprio para o forno.

A nutricionista explica que se deve dar prioridade às comidas in natura, como o milho e o amendoim. "Milho cozido ou assado é uma ótima opção por ser fonte de energia e fibras, que aumentam a saciedade, uma vez que o grão não perde a sua casca no processo de cocção, o que exige uma mastigação adequada". Já o amendoim é fonte de gorduras boas, magnésio, vitaminas do complexo B, ômega3 e tem ação antiinflamatória. “Contudo, também deve ser consumido com moderação, devido ao seu valor calórico. Para não sair da dieta, ela explica que é importante ficar atento às quantidades e não exagerar", pontua.

Para quem é diabético, ela dá uma opção para entrar no clima junino, sem prejudicar a saúde. “Uma pessoa diabética pode consumir uma espiga de milho, uma fatia de bolo, preparado com adoçante, e uma xícara de amendoim, que não comprometerão seu controle glicêmico", afirma. Atenção especial, observa a profissional, deve ser dada aos licores, uma das bebidas mais consumidas nesta época do ano. "O açúcar presente nessa bebida leva ao aumento de glicemia, porém mais tardiamente o álcool poderá provocar uma hipoglicemia (baixa de açúcar)".

Intoxicação

Nesta época do ano, as pessoas estão sujeitas, também, a risco de intoxicação/envenenamento. "Neste período, são frequentes as intoxicações por alimentos contaminados por bactérias ou fungos ou bebida alcoólica", alerta o médico toxicologista e diretor do Centro de Informações Antiveneno (CIAVE), Daniel Rebouças. Além dos alimentos prontos, alerta, deve-se ter cuidado também com ingredientes, como o amendoim e o milho, pois podem representar um grande perigo à saúde quando contaminados por fungos ou bactérias. Deve-se, portanto, dar preferência aos alimentos frescos e evitar aqueles que possam ter sido manipulados, principalmente se estiver exposto ao ambiente, pois podem constituir em um meio de cultura fácil para a proliferação de germes patogênicos.

adblock ativo