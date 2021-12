Novos cursos de pós-graduação são reconhecidos pelo MEC

O Ministério da Educação (MEC) reconheceu mais 58 novos cursos de pós-graduação ofertados por universidades brasileiras. O reconhecimento foi feito por meio da homologação dos pareceres emitidos pela Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação (CNE), os quais reconhecem cursos de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) recomendados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

Na Bahia, o curso de “Estudos Africanos, Povos Indígenas e Culturas Negras”, da área de História, da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), foi aprovado pelo Conselho Técnico-Científico da Educação Superior (CTC-ES) da CAPES. Todas as regiões do país tiveram os novos cursos bem avaliados, segundo critérios da CAPES, e aprovados pelo MEC. Entre as áreas ofertadas para pesquisa estão Biodiversidade; Biotecnologia ; Ciência da computação; Ciências Biológicas; Comunicação e Informação; Direito; Engenharias; Filosofia ; Geociências; Medicina Veterinária; Psicologia; Química; Saúde Coletiva; Planejamento Urbano e Regional; Medicina; Biodiversidade; Letras/ Linguística; Zootecnia; Farmácia; História; entre outros.

A aprovação dos cursos de pós-graduação pela CAPES aconteceu em dois momentos: durante a 166ª Reunião Extraordinária , realizada em julho de 2016, e a 170ª Reunião Extraordinária , realizada em março de 2017. O reconhecimento é concedido aos cursos que obtém nota igual ou superior a 3 (em escala de 1 a 7) ao fim do processo de avaliação da proposta do novo curso. A homologação do parecer do CNE, e consequente reconhecimento, aconteceu apenas na última semana.

Segundo o Ministério da Educação, a validade dos diplomas de mestrado (tanto acadêmico quanto profissional) e doutorados está condicionada ao reconhecimento do CNE, nos termos da legislação vigente. “Os mestrados e doutorados recomendados passam pela aprovação do CNE e, só após a publicação do ato do ministro da Educação, são definidos como reconhecidos”, destaca o MEC. Finalizado o processo, são considerados validos nacionalmente e passam a integrar o Sistema Nacional de Pós-Graduação.

