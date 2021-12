Novos aparelhos de ultrassonografia serão entregues a hospitais baianos

Sete novos aparelhos de ultrassonografia com doppler colorido, com capacidade para realizar também ecocardiograma doados pela Rede Brasileira de Diagnóstico (RBD), parceiro privado do governo do Estado na área de Saúde, serão destinados para os hospitais Geral Roberto Santos, em Salvador; Geral de Itaparica, em Itaparica; Santa Tereza, em Ribeira do Pombal; Deputado Luís Eduardo Magalhães, em Porto Seguro; Estadual da Criança, em Feira de Santana, para a Maternidade Albert Sabin; e para a UPA do Cabula em Salvador. Os equipamentos representam um investimento de R$ 450 mil.

De acordo com o secretário da Saúde do Estado, Fábio Vilas-Boas, esses novos equipamentos irão auxiliar na melhora do diagnóstico e, consequentemente, no tratamento. "Com a identificação mais precisa do problema do paciente, o tratamento será mais eficaz e o leito poderá girar mais rápido, possibilitando o atendimento a um maior número de pessoas", afirmou.

O presidente da RBD, Steliu Espinheira, conta que a ação casa com os três anos de início da Parceria Público-Privada (PPP) de imagem, que disponibiliza modernos equipamentos de diagnóstico por imagem, como ressonância e tomografia, em hospitais da Secretaria de Saúde da Bahia.

