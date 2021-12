Novo recorde de produção de algodão no Brasil é pauta de encontro na Embaixada Chinesa

Estimado em 2,8 milhões de toneladas de pluma, o novo recorde de produção de algodão no Brasil e o consequente aumento das exportações, que devem chegar a 1,6 milhão de toneladas, estão intensificando o relacionamento dos cotonicultores brasileiros com a Ásia, que é o principal destino (97,5%) do produto nacional embarcada para o mercado externo. Na terça-feira (25), os representantes da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (ABRAPA), Júlio Cézar Busato e Alexandre Schenkel, que presidem, respectivamente, a Associação Baiana dos Produtores de Algodão (ABAPA) e a Associação Mato-Grossense dos Produtores de Algodão (AMPA), se reuniram com o embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, na sede da Embaixada Chinesa, em Brasília.

Os cotonicultores explicaram a Yang Wanming o percurso que se deu entre o país sair da posição de importador de algodão, no início dos anos de 1990, para tornar-se o segundo maior exportador e quarto lugar no ranking global da produção da fibra. “Uma trajetória de incorporação de tecnologia e de profissionalismo que ainda está em curso. Dobramos a produção de algodão nas últimas três safras e acreditamos que, dentro de cinco a oito anos, iremos ultrapassar os Estados Unidos em fornecimento do produto”, afirmou Júlio Busato.

Embora produza mais que o dobro de algodão que o Brasil, em torno de seis milhões de toneladas de pluma, a China também é um grande importador. De acordo com os dados do International Cotton Advisory Committee (ICAC), o país consome cerca de nove milhões de toneladas em seu parque têxtil. “A China é uma grande consumidora do Algodão brasileiro. Hoje, em torno de 25% da pluma exportada vai para aquele país. Somos fornecedores confiáveis e queremos crescer ainda mais no mercado chinês, mantendo esta parceria de qualidade e comprometimento”, explica o vice-presidente da ABRAPA, Alexandre Schenkel.

Júlio Busato destaca a investida brasileira no mercado chinês. “A história da nova cotonicultura nacional tem menos de 30 anos e ainda paira sobre ela os ecos de um período em que não tínhamos qualidade e não honrávamos os nossos contratos. Hoje isso mudou, graças ao trabalho dos produtores, representados pela ABRAPA”.

