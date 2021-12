Novo lote de insumos para o combate ao Coronavírus é enviado a 38 municípios

Nesse final de semana, 38 municípios baianos receberam insumos, entre os quais 318 mil máscaras de tecido e de TNT, além de túneis de desinfecção do Senai-Cimatec para Juazeiro, Eunápolis e Feira de Santana. A ação faz parte da força-tarefa do Governo do Estado, coordenada pelas secretarias do Planejamento (SEPLAN) e Desenvolvimento Econômico (SDE). “O Governo da Bahia tem atuado em diversas frentes para conter a pandemia do Coronavírus e, para isso, tem enviado, de forma sistemática, túneis de desinfecção e insumos como forma de contribuir para o combate à Covid-19 em todo o território baiano”, destacou o secretário estadual do Planejamento, Walter Pinheiro.

Em Eunápolis será implantado um túnel de desinfecção no Hospital Regional, que também vai receber cinco bolhas de contenção, 100 litros de álcool em gel, mil máscaras e 50 protetores faciais de acrílico. O município também vai receber 20 mil máscaras.

Para Porto Seguro, serão disponibilizadas 40 mil máscaras e o Hospital Regional Deputado Luís Eduardo Magalhães vai recepcionar cinco bolhas de contenção. Uruçuca, por sua vez, vai receber 100 litros de álcool em gel e sete mil máscaras. Já os municípios de Belmonte, Guaratinga, Itabela, Itagimirim, Itapebi e Santa Cruz Cabrália vão ser contemplados com 37.500 máscaras. Outras 90 mil máscaras serão entregues em Itapetinga, Caatiba, Firmino Alves, Ibicuí, Iguaí, Itambé, Itarantim, Itororó, Macarani, Maiquinique, Nova Canaã, Potiraguá e Santa Cruz da Vitória.

Em Feira de Santana, o Hospital de Campanha Mater Dei vai receber um túnel de desinfecção, cinco bolhas de contenção, uma bolha de intubação, 100 litros de álcool em gel, 50 protetores faciais de acrílico e mil máscaras. Também serão entregues no município 32 mil máscaras.

Já os municípios de Água Fria, Amélia Rodrigues, Anguera, Antônio Cardoso, Conceição do Jacuípe, Coração de Maria, Ipecaetá, Irará, Santa Bárbara, Santanópolis, Santo Estêvão, Tanquinho, Teodoro Sampaio e Terra Nova vão recepcionar 88.500 máscaras.

O Hospital Regional de Juazeiro, por sua vez, vai receber um túnel de desinfecção, cinco bolhas de contenção, uma bolha de intubação, 100 litros de álcool em gel, mil máscaras e 50 protetores faciais de acrílico.

adblock ativo