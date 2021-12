Novas policlínicas regionais deverão ser entregues em junho

Mais sete policlínicas regionais deverão ser entregues até o final do semestre deste ano, em diversas regiões da Bahia, dentro da proposta do governo de ampliar a oferta dos serviços de Saúde à população, segundo o secretário de Saúde do Estado, Fábio Vilas-Boas. Com um investimento de mais de R$ 160 milhões, essas novas unidades de atendimento estão localizadas nos municípios de Jacobina, Paulo Afonso, Juazeiro, Senhor do Bonfim, Vitória da Conquista, Itabuna e Simões Filho.

Outros quatro equipamentos que, conforme o gestor estadual, deverão entrar em funcionamento até o final do ano, estão distribuídos entre Salvador, com duas policlínicas, sendo uma em Escada e outra em Narandiba; Ribeira do Pombal; São Francisco do Conde; e Barreiras.

As policlínicas regionais oferecem atendimento para até 18 especialidades diferentes. Além disso, realizam diagnóstico por imagem, incluindo tomografia e ressonância. “Isto permite um ganho de eficiência, pois facilita que os profissionais da atenção básica possam solicitar exames mais completos, a exemplo de consultas com cardiologistas e neurologistas”, destaca o secretário da Saúde, completando que “o índice de satisfação da população está próximo a 100%”.

A Bahia conta, atualmente, com oito policlínicas regionais em funcionamento que atendem a cerca de quatro milhões de pessoas. A gestão é realizada em parceria entre governo do Estado e os municípios que integram os consórcios de cada uma das unidades. Os municípios cobrem 60% dos custos de operação, sendo que o valor é dividido proporcionalmente ao número de habitantes de cada um deles e o Estado fica responsável pelos 40% restantes. O atendimento ocorre por meio do encaminhamento das unidades de atenção básica dos municípios.

