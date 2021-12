Novas escolas estaduais vão ser construídas em quatro cidades do interior da Bahia

Novas escolas nos municípios de Serrolândia, Ituaçu, Floresta Azul e Presidente Dutra vão ser construídas pelo governo do estado. O aviso de licitação foi publicado nesta quinta-feira, 24, no Diário Oficial do Estado (DOE).

As novas unidades escolares vão contar com salas de aulas, equipamentos como bibliotecas, laboratórios, quadra coberta, campo de futebol society e auditório.

“A construção destas unidades escolares faz parte do programa do Governo do Estado que prevê a implantação de 60 novas escolas na Bahia, até 2020. É um compromisso do governador Rui Costa e que estamos cumprindo com a requalificação da rede física das nossas escolas, com o objetivo de dotar a rede estadual de ambientes mais atrativos e adequados à aprendizagem dos estudantes”, afirmou o secretário da Educação do Estado, Jerônimo Rodrigues.

Em 2020 o Estado entregou três novas escolas: o Colégio Estadual do Campo Anderson França, no município de Prado; o Colégio Estadual Quilombola Luís José dos Santos, em Campo Formoso; e Colégio Estadual Professora Maria Tereza de Oliveira, em Novo Triunfo.

Complexos

Também estão sendo implantados os Complexos Educacionais Poliesportivos, cujo objetivo é fortalecer as práticas esportiva, artística e cultural no currículo escolar. Os equipamentos serão dotados de infraestrutura para a realização das diferentes modalidades esportivas, como ginásio de esportes, piscinas, campos de futebol e pista de atletismo, dentre outros.

Ao todo, devem ser construídos 20 complexos na Bahia, até 2022. Já estão em construção os Complexos Educacionais Poliesportivos nos municípios de Riachão do Jacuípe, Conceição do Coité, São Gonçalo dos Campos, Irecê e Jequié, Alagoinhas, Serrinha e Itapetinga.

