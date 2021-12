Novas empresas vão gerar quase 700 empregos no interior do Estado

Os municípios de Camaçari, Feira de Santana, Porções, Planalto, Caatiba, Itambé e Macarani deverão ser beneficiados com 668 novos postos de trabalho e receber R$ 211,5 milhões em investimentos, com a implantação de três novos empreendimentos. O anúncio foi feito durante a assinatura de protocolos de intenções por empresas do ramo de eletricidade, gás, eletroeletrônico e plástico, nessa quinta-feira (5), na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado (SDE).

“O trabalho de atração do Governo do Estado é constante, sempre visando o desenvolvimento econômico dos municípios baianos e o crescimento dos players industriais. Somos a capital da energia renovável, mas para que a energia produzida nas usinas chegue ao sistema nacional é preciso construir linhas de transmissão. Já para o setor de cosméticos, atraímos um líder global em embalagens que vai disseminar tecnologia ao setor”, destacou o vice-governador e titular da SDE, João Leão.

A previsão é que o Sudoeste baiano ganhe um reforço no sistema elétrico com a implantação de linhas de transmissão de energia, beneficiando os municípios de Porções, Planalto, Caatiba, Itambé e Macarani. A empresa Interligação Elétrica Paraguaçu está investindo R$ 171 milhões na construção das novas linhas e gerando cerca de 500 empregos diretos na construção civil.

Sudoeste – A previsão é que a obra, que já está em andamento, fique pronta no final de 2020. “A finalidade principal do projeto é possibilitar o escoamento da energia produzida em Belo Monte e da energia eólica produzida pela região Nordeste. Além de reforçar o sistema de transmissão no Sudoeste da Bahia, na região de Poções”, afirmou Edwald Lippe, diretor administrativo da Aliança Interligação Elétrica, grupo econômico responsável pela transmissora.

Camaçari – Líder na fabricação de tampas e dispenses tanto para indústria de beleza e cuidados pessoais, como para limpeza domiciliar, embalagens e bebidas, a Aptar do Brasil Embalagens chega à Bahia devido a uma parceria com o Boticário. A unidade, que receberá investimentos de R$ 40 milhões, será instalada próxima à fábrica de cosméticos em Camaçari e terá capacidade de produzir cerca de 65 milhões de peças/ano. No início da operação, deverão ser gerados 60 empregos diretos, podendo chegar a até 150, quando a unidade industrial estiver operando em plena capacidade, segundo o diretor geral da Aptar, Adriano Magalhães.

“Importante ressaltar que, como somos líderes globais neste segmento, além de nos estabelecer aqui, queremos ajudar a disseminar tecnologia e elevar a qualidade final do produto que será oferecida ao setor. Já estamos em contato com o SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) para treinar os funcionários que forem trabalhar na nossa planta e estabelecer programas para disseminar tecnologia para potenciais clientes”, disse o diretor da Aptar.

Feira de Santana – O representante da Dicomp Distribuidora de Eletrônicos, Lourival Alvas do Nascimento Junior, afirmou que a empresa vai investir R$ 500 mil na implantação de uma unidade em Feira de Santana para a produção de material óptico. A companhia, com matriz em Maringá, no Paraná, atende a todo o Brasil e alguns países do Mercosul. “A vinda para a Bahia vai facilitar a logística no Norte/Nordeste. Produzimos tudo o que um provedor de acesso à internet precisa. Material que vai levar a internet em forma de fibra óptica até o usuário final, com mais velocidade e tecnologia”, pontuou.

