Nova unidade escolar é inaugurada em Maraú

O Colégio Estadual Antônio Ribeiro Rocha (antigo anexo do Colégio Estadual Clemente Mariani, que funcionava em uma casa alugada), no distrito de Barra Grande, no município de Maraú, foi inaugurado na segunda-feira (23), pelo governador Rui Costa. A nova unidade escolar dispõe de seis salas de aula e 240 estudantes matriculados. Na ocasião, Rui também entregou uma viatura para a Polícia Militar e autorizou a celebração de convênio no âmbito do projeto Bahia Produtiva, no valor de R$ 442 mil, visando fortalecer a Agricultura Familiar.

"Além da alegria de entregar uma nova escola, tenho a alegria de ver apresentações de vários projetos engajados pela própria comunidade escolar, de canto, dança, enfim, é um talento enorme da nossa juventude que se mostra comprometida com a cultura e educação”, comemorou Rui Costa.

O secretário da Educação, Jerônimo Rodrigues, que acompanhou Rui Costa na inauguração do colégio em Maraú, destacou as novas modalidades que serão ofertadas na unidade. “Mais uma escola entregue pelo governador, uma escola necessária, importante que, além de entregar, nosso governador se comprometeu aqui com três projetos: o Mais Estudo, Educação Profissional e o Educação Integral, este em 2020. É mais uma conquista física e de conteúdo didático para os estudantes”.

O estudante David Maia, 18 anos, do 3º ano, falou sobre estrutura da nova escola. "As salas de aula são espaçosas, o laboratório de Ciências está pronto para receber os equipamentos, o de informática já está com os notebooks. A biblioteca está com os livros todos, o ar-condicionado 'tinindo’ e ainda teremos uma horta".

