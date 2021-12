Nova turma para o Programa Partiu Estágio é convocada

Os universitários inscritos no Programa Partiu Estágio estão sendo convocados no site da Secretaria da Administração do Estado (SAEB) , para mais uma seleção. Os 305 novos estudantes convocados serão comunicados por e-mail (com o qual foi cadastrado no ato da inscrição) e deverão se apresentar ao órgão ou entidade em que irão estagiar em até dez dias úteis, lembrando que o prazo termina no dia 31/1. Desde o lançamento do programa, em abril do ano passado, já foram lançados dois editais e contratados 4.399 jovens para cumprirem estágio no serviço público.

De acordo com o edital do programa, o universitário que não apresentar os documentos exigidos (veja lista abaixo) ou não comparecer ao órgão ou entidade, perderá a vaga de estágio. O contrato dos jovens selecionados tem duração de um ano, sem possibilidade de prorrogação. As atividades a serem desenvolvidas estarão previstas no Plano de Estágio, documento que será assinado pelo estudante, pela instituição de Ensino Superior e pelo órgão contratante no ato da contratação, juntamente com o Termo de Compromisso de Estágio. A carga horária de atividade é de quatro horas diárias e 20 horas semanais. Durante a vigência do estágio, o estudante terá direito a bolsa mensal, auxílio-transporte e recesso remunerado proporcional.

Gerido pela SAEB, o Programa Partiu Estágio é uma iniciativa da administração estadual baiana que garante acesso a oportunidades de formação em sua área de graduação a jovens universitários que ainda não conseguiram se inserir no mercado de trabalho. É prioritário para estudantes inscritos no CadÚnico e para aqueles que tenham estudado todo o Ensino Médio em escola pública ou com bolsa integral na rede privada. Podem participar universitários regularmente matriculados em cursos presenciais de instituições estaduais, federais e privadas com sede na Bahia. É necessário ainda que o aluno tenha idade mínima de 16 anos e tenha cumprido pelo menos 50% do seu curso de formação.

Confira abaixo a lista com todos os documentos necessários para o estágio:

- Comprovante de residência

- Original e cópia da Carteira de Identidade

- Original e cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF

- Original e cópia de carteira de identidade do representante legal ou do termo de guarda expedida por autoridade judicial, se for o caso

- Declaração da instituição de ensino informando o semestre letivo, o turno de estudo, o curso de formação e sua natureza presencial e a conclusão de, no mínimo, 50% do curso

- Comprovante de matrícula e frequência na instituição de ensino

- Declaração própria de que não exerce atividade remunerada em órgão público

- Original e cópia do título de eleitor, se for o caso

- Original e cópia do certificado de reservista, se for o caso

- Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS

- Comprovação de inscrição no CadÚnico, se for o caso

- Histórico escolar do Ensino Médio

- Declaração da escola em que cursou o ensino médio, como bolsista integral, se for o caso

- E-mail convocatório emitido pelo sistema

