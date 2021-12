Nota Premiada Bahia apoia quase 400 instituições filantrópicas do interior

Das 528 instituições filantrópicas apoiadas pelo programa Sua Nota é um Show de Solidariedade, do Governo do Estado, 378 estão localizadas no interior. Estas estão distribuídas em 119 municípios baianos e, de acordo com a Secretaria da Fazenda do Estado (SEFAZ), “vêm reforçando seus orçamentos na nova fase do programa, com apoio da campanha Nota Premiada Bahia, que distribuiu, desde o ano passado, R$ 16,9 milhões em recursos para o conjunto das filantrópicas credenciadas na capital e no interior”.

Na campanha Nota Premiada Bahia são compartilhadas exclusivamente notas fiscais eletrônicas, o que permite aos participantes apoiarem instituições de qualquer lugar do Estado, não importa onde residam. Um morador da capital, por exemplo, pode apoiar uma instituição localizada em Vitória da Conquista e vice-versa. Ao se cadastrar na Nota Premiada, é possível escolher até duas entidades para ajudar: uma da área social e outra da área de saúde. Após o cadastro, a cada compra com a inclusão do CPF na nota, as filantrópicas escolhidas são automaticamente pontuadas no Sua Nota é um Show de Solidariedade.

O coordenador de Educação Fiscal da SEFAZ, Luís Henrique Brandão, explica que, ao contrário do que acontecia com os cupons em papel – que exigiam das instituições inscritas no Sua Nota é um Show uma logística complexa e custos altos para implantação de urnas em um número restrito de estabelecimentos – , com a Nota Premiada Bahia, a doação, focada na NFC-e, passou a acontecer em todas as compras em que o CPF cadastrado for incluído na nota. Cada instituição passou a ter a sua própria urna digital, inteiramente on-line.

“As entidades podem ser apoiadas por pessoas de todo o Estado, sem restrições territoriais e financeiras, o que é especialmente benéfico para as instituições de pequeno porte. Ao mesmo tempo em que concorre aos prêmios, o cidadão ajuda o trabalho filantrópico desenvolvido pelas instituições. Uma grande vantagem da nova sistemática é que uma pessoa que mora em Salvador pode doar seus documentos eletrônicos para uma entidade localizada em qualquer município da Bahia”, explica Brandão.

Como consultar – No site da Nota Premiada Bahia, na opção “Quem participa” => “Instituições”, está disponível a lista completa de entidades cadastradas. A busca pelas instituições pode ser filtrada por etapa do programa Sua Nota é Um Show de Solidariedade (atualmente, o programa está na quinta etapa), por área (se social ou de saúde), por município ou buscando pelo nome da instituição. Outra forma de consultar as instituições cadastradas é acessar o site da SEFAZ , na opção “Educação Fiscal”, e clicar no banner “Sua Nota é um Show de Solidariedade”.

adblock ativo