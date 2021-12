Norte e Nordeste são as regiões com o menor número de concluintes do Ensino Fundamental

Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) do primeiro trimestre de 2019 revelam que o Brasil tem 35% de pessoas em idade de trabalhar que não concluíram o Ensino Fundamental - etapa da Educação Básica voltada à população de 6 a 14 anos.

Analisando as regiões, o Norte e o Nordeste apresentam o menor índice de escolaridade, ou seja, mais pessoas não concluíram esta etapa de ensino nestas regiões do país. No Norte, 44,1% das pessoas com mais de 14 anos não concluíram o ensino fundamental. No Nordeste, o índice é menor, com taxa de 38,7%. A região que concentra o maior índice de acesso aos estudos é a região Sudeste.

Relacionando os dados acima com o atual momento, em que o cenário da educação brasileira passa por um contingenciamento orçamentário, fica a dúvida sobre os planos para os ensinos Básico, Fundamental e Médio, que influenciam diretamente nas taxas de desemprego. Dados do IBGE indicam que 5,2 milhões de desempregados procuram trabalho há mais de um ano.

Com um mercado tão estreito, uma opção é a Educação de Jovens e Adultos (EJA) que perpassa por todos os níveis da Educação Básica e é destinado para aqueles que não deram continuidade aos estudos ou que não tiveram acesso a essas modalidades do ensino na idade adequada. Com isso, quem nunca teve a oportunidade de completar os estudos ainda ganha uma chance de sair das estatísticas do desemprego.

