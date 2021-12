No dia do Cirurgião-Dentista, saiba a importância desse profissional

Hoje (25), é comemorado o Dia do Dentista. Graças ao Decreto de Lei nº 9.311 de 1884, que regulamentou e criou os primeiros cursos de Odontologia no Brasil, a data ganhou destaque pela importância do profissional no tratamento e prevenção de várias doenças bucais que acometem a população.

Com orientação de um especialista, é possível prevenir patologias e aprender a cuidar de forma correta da higiene bucal. Afinal, é importante que o cuidado seja efetivo, pois a boca é porta de entrada do nosso organismo. Para além da estética, o cuidado com a boca e todos os demais órgão ligados a ela é importante para manter a saúde em geral.

Segundo o Conselho Federal de Odontologia, no Brasil, existem cerca de 578.306 mil especialistas e entidades ativas. A área de atuação desses profissionais é ampla e diversas especializações podem ser feitas. Dentistas registrados no Conselho Regional de Odontologia (CRO) podem tratar pacientes e são autorizados a realizar cirurgias e diversos procedimentos.

A cirurgiã-dentista Aline Silva dos Santos ressalta a importância deste profissional na vida das pessoas. “O trabalho do dentista traz vários benefícios. Nós auxiliamos na manutenção da função mastigatória e da saúde bucal geral, que gera repercussões na saúde como todo e também na autoestima, que influencia diretamente na vida social, no trabalho”, explica a especialista.

É indicado que, a cada seis meses, o acompanhamento odontológico. Assim, é possível prevenir problemas simples e evitar complicações. “As duas doenças bucais mais prevalentes causadas pela má higiene da boca são a cárie e a doença periodontal, que podem resultar na perda de dentes se não foram tratadas. Por isso, alguns cuidados básicos, como escovação diária, pelo menos 3 vezes ao dia, uso de fio dental e higiene da língua são importantes para prevenir muitas doenças”, conclui Silva.

Raio-X da Profissão

A graduação em Odontologia tem duração média de cinco anos. Ao longo do curso, o estudante se dedica ao estudo da boca, ossos da face, mandíbula e maxilar e participa de muitas atividades práticas em laboratório, o que complementa as aulas teóricas. Com o campo de trabalho amplo, o cirurgião-dentista precisa acompanhar o crescimento do mercado, investindo em novas especializações e equipamentos, conhecendo as tecnologias que facilitam o seu trabalho. Em média, um cirurgião-dentista tem remuneração entre R$2.414,06 a 4.079,76, segundo o Sistema Nacional de Empregos (SINE).

