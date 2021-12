No Brasil, mais da metade da população está acima do peso

Diretamente ligada a doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, a obesidade é muito mais que um problema com a balança e aparência, é um perigo para a saúde. Dados da Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção de Doenças Crônicas por inquérito Telefônico foram divulgados pelo Ministério da Saúde e relevaram que a obesidade é uma realidade para 18,9% dos brasileiros e o sobrepeso atinge mais da metade da população, o equivalente a 54%.

Entre os jovens, a obesidade aumentou 110%. Esse índice foi quase o dobro da média das demais faixas etárias. Em contrapartida, o levantamento registrou um aumento da prática de atividades físicas no tempo livre e uma queda no consumo de refrigerantes e bebidas açucaradas. Os adultos com idade entre 25 e 34 anos e as pessoas com mais de 65 foram as que mais deixaram de consumir esses produtos.

O consumo de frutas e hortaliças também aumentou significativamente e é consumido em cinco ou mais dias da semana tanto por homens, como por mulheres. Essa preocupação com a saúde também é observada pelo educador físico Cezar Oliveira, que possui oito anos de experiência na profissão. “De fato, as pessoas estão se preocupando mais com a saúde. Mas o importante é não fazer isso sozinho. É preciso buscar sempre um profissional preparado e que possa auxiliar de forma correta, evitando assim prejuízos para a saúde”, afirmou.

A obesidade é uma das principais doenças da atualidade e atinge grande parte da população mundial. “Umas das principais causas é o sedentarismo. A realização de alguma atividade física, seja ela a musculação ou algum esporte de escolha pessoal é indispensável na prevenção dessa doença, assim como na manutenção da saúde”, acrescentou. Ele ainda explicou que a prática diária de atividade física traz benefícios como a manutenção da massa muscular e melhora no condicionamento cardiovascular do praticante.

A Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção de Doenças Crônicas por inquérito Telefônico – Vigitel - foi realizada com maiores de 18 anos em 26 capitais e no Distrito Federal. Entre fevereiro e dezembro de 2017, foram entrevistadas mais 50 mil pessoas. Na avaliação é levado em conta o Índice de Massa Corporal (IMC).

O sofrimento emocional é uma das partes mais difíceis para quem tem que conviver com a obesidade. Por isso é importante também contar com a ajuda de outros profissionais como Psicólogos e Nutricionistas . E se você ainda não possui o Ensino Superior e deseja fazer alguns desses cursos, conte com o Educa Mais Brasil. O programa oferece bolsas de estudo de até 70% para você investir na sua graduação . Acesse o site do Educa Mais Brasil e confira as oportunidades em faculdades bem próximas de você.

adblock ativo